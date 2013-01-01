Yeni yılda kazandıran numaralar!

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, "2013 Yılbaşı Özel Çekilişi"nde rekor ikramiye 45 milyon TL'yi kazandıran numaralar çekildi. Amorti ve 1 milyon, 2 milyon ve 5 milyon TL kazanan numaralar da belli oldu. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 45 Milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete vurdu. Biletlerin satıldığı iller, İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana olarak açıklandı.

45 MİLYON TL KAZANANLAR: 6 7 1 8 3 7 4

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 6514531

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 3449228

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA: 3665406

AMORTİ RAKAMLARI: 4 VE 5