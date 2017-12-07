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Bilim / Teknoloji

Yeni yılda internetten alınan vergilere de yüzde 50 zam geliyor!

Sarmalık tütüne gelen vergiler %100'e varan oranlarda zamlanırken, ev kiralarıyla ilgili vergi indirimi de %25'den %15'e indirilerek, kiraların artmasına yol açılıyor

07 Aralık 2017 19:49

Yeni yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte yeni yıldan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel İletişim Vergisi'yle birlikte internetten alınan vergilere de yüzde 50 zam geliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre bugün yürürlüğe giren torba yasa kapsamında, yeni yıl vergileri yine belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV), Özel İletişim Vergisi'ne, ev kiralarından internete kadar birçok zam kapıda. En yüksek vergi zammı ise MTV ve Özel İletişim Vergisi yoluyla internet kullanımına geleceği bildirildi.

28 milyar liralık ek gelir büyüklüğüne sahip 124 maddelik yeni torba yasa ile birlikte yılda iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi, araca göre %15 ila %50 zamlanıyor. Sarmalık tütüne gelen vergiler %100'e varan oranlarda zam alırken, ev kiralarıyla ilgili vergi indirimi de %25'den %15'e inerek, yeni yılda ev kiralarında da zamlar bekleniyor. Ayrıca alkolsüz içecekler ve meşrubatlara da %10 ÖTV zammı aynı torba yasa ile yolda.

Düzenlemeyle GSM, ev telefonu ve internet üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi yüzde 7.5'te eşitlendi. GSM ve ev telefonu vergileri düşürülürken internet üzerinden alınan vergiler yüzde 5'ten yüzde 50 artırılarak yüzde 7.5'e yükseltildi.

Akıllı telefonların artmasıyla internet kullanımı yoğunlaştığı için cep telefonu faturaları yükselmeye başlayacak. Yani genel anlamda hem mobil hem de evden internete de oldukça yüksek vergi zamları kapıda.

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