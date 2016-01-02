Yeni yılda iki farklı Türkiye; Doğu'da ölüm, Batı'da eğlence

Türkiye, 2016’yı iki farklı şekilde karşıladı; Doğu, operasyonların gölgesinde yeni yılı karşılarken, Batı’da sevinç ve eğlence manzaraları vardı. Ankara’da yılbaşı kutlamaları, iki canlı bombanın yakalanması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Zonguldak’ta madenciler, yılbaşına çalışarak girerken,dileklerinin ölmemek olduğunu söylediler.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak ve Umur Yedikardeş’in haberine göre Başkent Ankara’da yılbaşı kutlamaları, iki canlı bomba yakalanması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Kutlamaların adresi Güvenpark’ta miting protokolü uygulandı. Güvenpark etrafı polis bariyerleri ile çevrilerek arama noktaları oluşturuldu. Canlı bomba endişesi nedeniyle kutlamalara katılım düşüktü. Esnaf da geçen yıla göre iş yapamamaktan şikayetçi oldu.

2 IŞİD’li yakalanmıştı

Ankara, 2016 yılını canlı bomba gölgesi altında kutladı. Başkentte yılbaşı kutlamalarının adresi bu yıl da Kızılay Güvenpark oldu. Polis ekipleri en son Ankara’da 2 IŞiD mensubu canlı bombanın yakalanmasının ardından kutlamalar için Güvenpark’ta ilk kez miting protokolü uyguladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalar için Güvenpark etrafı polis bariyerleri ile çevrilerek arama noktaları oluşturuldu. Kutlamaların yapılacağı park alanı tamamen boşaltılarak uzman ekipler tarafından bomba araması yapıldı. Çok sayıda vatandaş daha sonra arama noktalarında polis tarafından didik didik aranarak kutlama alanına alındı. Akşam üzeri Güvenpark’ta toplanan kalabalık, soğuk havaya aldırmadan eğlenmeye geldi. Ankaralı vatandaşların çok fazla rağbet etmediği kutlamalarda meydanı Suriye’deki savaş nedeniyle memleketlerini terk etmek zorunda kalan Irak ve Suriyeliler doldurdu.

Iraklılar’dan memleket dileği Iraklı vatandaşlar yeni yıl mesajlarında memleketlerine dönme vurgusu yaptı. Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’ye geldiklerini söyleyen bir Iraklı “Ailemizi Suriye’de bıraktık. Geleli 2 sene oldu. Lokantalarda çalışıyoruz. Türkiye milletinden Allah razı olsun bizi buraya aldıkları için. Sadece ailelerimizin yanına dönmek istiyoruz” diye konuştu. Iraklı bir başka vatandaş ise Türkiye’ye yeni yıl mesajını Arapça olarak verdi. Türk milletine huzur ve mutluluk dileyen İlyas Şimşek adlı vatandaş ise kutlamalara Ankara’lıların çok fazla katılım göstermemesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Dilek fenerleri atıldı

Gece saat 00.00’ı gösterdiğinde ise kalabalık coşku ile yeni yılı karşıladı. Vatandaşlar havaya dilek feneri bıraktı. Bazı balonlar soğuğun da etkisiyle havalanmadan ağaçta asılı kaldı. Ayrıca Iraklı ve Suriyeli vatandaşlar kendi bayraklarıyla donmuş su havuzunun etrafında tur atıp, milli marşlarını okudu. Güvenpark’ta bulunan heykelin üstüne çıkan bir vatandaş uzun süre dans etti, tehlikeli hareketleriyle kalabalığı coşturdu.

Eğlencenin sona ermesinin ardından ise meydandaki çöp yığınları ortaya çıktı. Esnaf ise canlı bomba paniğinin insanlarda olduğunu belirterek, “Bu sene işler durgun. Valla şu canlı bomba paniği var insanlarda. Ondan dolayı biraz durgun ama ne yapalım gene kısmet olduğu kadar. Tabi çok etkiledi. Yani buralar baya kalabalık oluyordu, doluyordu ama bu sene işler baya kırık” ifadelerine yer verdi.

Katılım düşüktü esnaf ise dertli

Geçen yıllara oranla kalabalığın büyük oranda azaldığı Kızılay’a eğlenmeye gelenlerin azlığı dikkat çekti. Kalabalığın azlığı umudunu yılbaşı akşamına bağlayan seyyar satıcıları da etkiledi. Seyyar satıcılardan birisi geçen yıllara oranda çok düşük oranda satış yaptığını belirtti. Satıcı, “İşler eskisi gibi değil ustam ya. Bilmiyorum bu terör olaylarından mı oldu, canlı bomba olayından mı? Görüyorsunuz piyasa bomboş. Öncelerde bu saatlerde 500-600 şapka satıyordum. Şimdi 50 tane zor sattım. Bu saatten sonra olması lazımdı ama yok. Görüyorsunuz piyasada normal insan bile yok. Ortalık bomboş” dedi.

İstanbul ‘umutsuz’ başladı

İstanbul geçen yıllara göre yeni yılı kar ve terör korkusu nedeniyle “umutsuz” girdi. Sokaklar yılın ilk dakikalarına doğru bomboşken birçok eğlence mekanı rezervasyonların iptali gerekçesiyle kepenk kapattı. Sokak satıcıları erken “paydos” yaptı. Taksim’de de terör korkusu hakimdi.

Yılbaşı kutlamaları için ilk olarak gittiğimiz Taksim’ geçen yıllara oranla boştu. Taksim Meydanı’nda yapılacak yılbaşı kutlamaları için yoğun güvenlik önlemleri vardı. Güvenlik gerekçesiyle meydan araç trafiğine kapatıldı. Gezi Parkı da tüm gece kapalıydı. İstiklal Caddesi üzerinde biriken kar nedeniyle Taksim’e gelen az sayıda yurttaş da yürümekte zorlandı. Birçok mekan ise boş kaldı. Taksim’deki en renkli görütünyü ise Taksim Anıtı çevresinde toplanan çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grubun, kartopu savaşı yapması oluşturdu.

İnsanlar gülmüyorlar

Taksim’in ardından geçtiğimiz Beşiktaş’ta durum farklı değildi. Beşiktaş Meydanı’nda karşılaştığımız Marsilya’da öğrenci olan Anais ve Julie da yeni yıla İstanbul’da girmeyi tercih edenlerden. Fransız öğrencilerin yüzlerinde gülümseme olmasına rağmen, İstanbul’dan şikâyetçiler. Julie yılbaşının sönük geçmesine anlam veremiyor. Julie, “ Yeni yıl mutluluk, umut ve heyecan demek. Ama burada sanki ölü toprağı var. İnsanlar gülmüyorlar. Biz de sessiz sakin bir şekilde uyumaya gideriz artık” diyerek gülüyor.

Sokaklar sönük olsa da, yine de eğlenmek ve dans etmek için insanlar var. Malum yılbaşı gecesi her türlü aksilik olma ihtimaline karşın sağlık ekipleri görev başında. Sabah 8’de 24 saatlik mesailerine başlayan ekipler, sokakları turluyorlar.

Yılbaşında İstanbul sokakları sadece eğlenmek isteyenlerin değil aynı zamanda emekçilerin de vardı. Sattıkları şapka, balon ve düdük gibi malzemelerle bir yandan insanları mutlu etmeye çalışırlarken diğer yandan ekmek paralarını çıkartıyorlar. Tezgahında düdük, şapka ve balon bulunan ‘Şapkacı abi’ mermer işinden iflas ettiği için adının yazılmasını istemiyor. “ Şapkacı abi” sorumlunun hükümet olduğunu belirterek, “ İnsanlar mutsuz ve siyasete girmek istemiyorum ama bunun sebebi hükümet. İnsanları birbirine düşürdüler.” diyor.

Barış gelsin

Beşiktaş’ta köfte sucuk kokuları geldi mi Nazmiye ablanın tezgahına yaklaşmışınız demektir. Nazmiye ablanın tezgahı 15 yıldır Ihlamurdere Caddesi’nde gececilerin uğrak mekanı. Biz de köfte kokularını takip ederek yanına varıyoruz tezgahın. Güleryüzle iyi yıllar dileyerek başlıyor anlatmaya. “Çocuklarıma bakmak için çalışıyorum. Bu sene kar yağdı. İşler kötü olmasına kötü ama kar iyidir. Hastalıklar mikroplar kırılır. Kısmet, bu gece de işler kötü olsun”. Nazmiye ablaya yeni yıl dileğini sorduğumuzda ise, “Barış gelsin. Ülkemiz sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirsin” diyerek, tezgahın başında karnı acıkanları beklemeye devam ediyor.

Başı programına kar karşın yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikte Hande Yener konseri, Görsel şovlar, DJ’lerin ve dansçıların performansı gerçekleşti.

Ukraynalı turiste Taksim’de taciz

Taksim İstiklal Caddesi’nde yeni yılın ilk saatlerinde Ukraynalı bir kadın turist, yurttaşların fotoğraf mankeni oldu. Genç kadını etrafını saran şahıslar, güven timleri tarafından uzaklaştırıldı. Bunun üzerine yoluna devam eden genç kadını bu sefer de Azerbaycanlı bir turist tarafından sözlü tacize uğradı. Şahıs, güven timleri tarafından gözaltına aldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan şahıs, ters kelepçelenerek ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. İstanbul’da yeni yıla bazı semtler de “mutlulukla” girdi. Etiler Akmerkez önünde Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı programına kar karşın yüzlerce kişi katıldı.

Madenciler yine yerin altındaydı

Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi’ndeki özel maden ocağında 16.00- 24.00 vardiyasında çalışan işçiler, yılbaşını yerin 300 metre altında kutladı. Saatler 00.00’a yaklaştığında işe ara veren işçiler, kalaslardan oluşturdukları yer sofrasının etrafında toplandı. İşçiler, yıl içerisinde maden ocaklarında ölen arkadaşları için dua ettikten sonra yanlarında getirdikleri üzerinde “Kazasız belasız yeni yıllara” yazılı pastayı kesti. Maden işçileri, kömür karası içindeki elleriyle birbirlerine pasta ikram etti. İşçiler, daha sonra kazasız belasız bir yıl dileğiyle dua etti.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, maden işçileriyle yerin 425 metre altında yeni yılı kutladı. Albayrak, “ 2016 Ocak ayı içinde özellikle özel sektör madenciliği noktasında iyi bir çalışma hazırlıyoruz. Bu yasal düzenleme Meclis’ten geçtiğinde tüm kesimleri kapsayacak yani rödevanslar dahil maliyetler noktasında yaşanan süreçle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Maden sektörünün büyümesi, istihdamın genişlemesi ve en önemlisi çıkarma maliyetleri ile birlikte rekabetçi ve ithalata daha az bağımlı olması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Allah nasip ederse Ocak ayında bunu da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.