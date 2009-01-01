Yeni yılda hayatımızda neler neler değişecek



Yeni yılla birlikte bir yandan kriz bir yandan da gelen zamlar bunaltırken, başta kamu çalışanları olmak üzere gelirlerdeki artışın da az olması vatandaşı düşündürüyor. İşte yeni yılda hayatımıza girecek bazı önemli değişiklikler şöyle:



MEMURA YENİ YILDA MAAŞLARINI ZAMLI ALACAK



Yeni yılda kamu personeli maaşlarını yüzde 4, Temmuz 2009’da ise yüzde 4.5 zamlı alacak.

TBMM’de kabul edilen, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının 21. maddesine göre, kamu personeline Ocak 2009’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4, Temmuz 2009’da ise yüzde 4.5 zam yapılacak.



2009’DA ASGARİ ÜCRET 666 TL



Asgari ücret tespit komisyonu tarafından 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak asgari ücret 666 TL olarak belirlendi. Bu miktar 2008 yılı başında 608.40 YTL olarak kararlaştırılmıştı.

Asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Ocak itibaren brüt 666 YTL ve net 527.13 YTL, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 567 YTL ve net 456.21 YTL olarak belirlendi.



YTL’DEN “Y" GİDİYOR



Yeni yıl ile birlikte yaşamımıza Türk Lirası da geri dönüyor. 1 Ocak itibariyle Yeni Türk Lirası’ndaki yeni ifadesi kaldırılarak yeni düzenlenmiş paralar tedavüle sunulacak.



Yeni Türk Lirası’ndan Türk Lirası’na geçiş süreci 1 yıl olacak, yani bir yıl boyunca hem yeni hem eski banknot ve madeni paralar birlikte kullanılabilecek. Bu değişim süreci paranın değerini ise herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Değişim sadece YTL’deki ’Y’ harfinin kalkmasından ibaret ama tabii ki, ebatları ve renkleri farklı olacak.



Tüm banka şubeleri, kasalarında Türk Lirası olması durumunda değişim yapabilecek. Bir yıllık geçiş döneminde, otomatik para çekme makinelerinde (ATM’lerde) de hem Yeni Türk Lirası hem de Türk Lirası banknot bulunabilecek. Ancak Yeni Türk Lirası banknotlar 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 10 yıl, madeni paralar ise 1 yıl boyunca Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.



KABAHATLERE YENİ YILDA ZAM



Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları yılbaşından itibaren artırıldı. Böylece, yılbaşından itibaren dilencilik yapan, içilmesi yasak olan yerlerde sigara içenler ile görünür bir şekilde silah taşıyanlar 69 YTL idari para cezası ödeyecek.

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 12 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırıldı.

Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 69 YTL idari para cezası verilecek.



VERGİ, HARÇLAR VE TRAFİK CEZALARI DA ZAMLANIYOR



Yeni yıl ile birlikte trafik ve vergi cezaları ile aralarında motorlu taşıtlar, damga ve çevre temizlik vergisinin de bulunduğu çeşitli vergi ve harçlar, yüzde 12 oranında zamlı uygulanacak.



Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 115 YTL’den 128 TL’ye, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 237 YTL’den 265 TL’ye, alkollü araç kullanmanın cezası da 480 YTL’den 537 TL’ye çıkacak.



Aralarında pasaport, sürücü belgesi ve aile cüzdanlarının da bulunduğu çeşitli değerli kağıtlardaki artış oranı ise yüzde 14,3’ü bulacak. Vergi cezalarında yüzde 12 artış sonrasında en az ceza haddi damga vergisinde 7,6 TL diğer vergilerde ise 16 TL olacak. Emlak vergisine tabi değerlerdeki artış da yüzde 6 olacak.



Fatura ve fiş vermeyenler ile sevk irsaliyesi ve taşıma bileti dahil Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri düzenlemeyen, kullanmayan ve bulundurmayanlar yeni yılda 160 TL ceza ödeyecek.



2009 yılı içinde vergi numarası kullanmaksızın işlem yapanlara da 190 TL ceza kesilecek.Mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı da 2009 yılında 200 TL artarak, 2 bin 600 TL’ye yükseltilecek. Sakatlık indirimi tutarları da birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için 160 TL olarak uygulanacak



YEREL SEÇİMLER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI



2009 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için geriye sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçim takviminin başlangıç tarihini 1 Ocak 2009 olarak belirlenirken, partilerin adaylarını en son bildirim tarihi ise 17 Şubat 2009 olarak açıklandı.



Askı listeleri ise, 5 Ocak Pazartesi günü mahalle ve köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılacak. Askı listeleri, 30 Ocak Cuma günü mesai bitiminde indirilecek.



TRT 6 YAYINA BAŞLAYACAK



TRT’nin Kürtçe kanalı TRT 6, yarın saat 19.00’da yayın hayatına başlayacak. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapacak çok dilli kanallardan ilki olan Kürtçe kanal TRT 6, TRT Arı Stüdyoları’nda yarın düzenlenecek törenle yayın hayatına başlayacak. Kürtçe kanal TRT 6, saat 19.00’daki canlı yayın ile izleyiciyle buluşacak. Kanalın ilk programı ise konser programı olacak.



SAĞLIKTA TAM GÜN YASASI GELİYOR



Doktorların, hem kamuda hem de özel muayenelerinde çalışmalarını engelleyecek “Tam Gün Yasasıö yeni yılda TBMM’nin gündemine gelecek.



Yasaya göre, doktorlar ya kamu hastanelerinde ya da özel muayenelerinde çalışmayı tercih etmeleri gerekecek. Daha önceki yılların aksine, 2009’da doktorlar hem hastanede hem de özel muayenelerinde aynı anda çalışamayacak.

Şu an YÖK ile görüşülen taslak, 2099’un ilk aylarında meclise gelecek.



2009 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE YARAYACAK



Sözleşmeli öğretmenler için 2009 yılı iyi bir yıl olacak. Yeni yılda, 1. atama bölgesinde bulunan zorunlu hizmet ilçelerinde 5 yıl, 2. atama bölgesinde 4 yıl, 3. atama bölgesinde ise 3 yıl görev yapan sözleşmeli öğretmenler, hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan kadroya alınacak. Özlük hakları bakımından da sorunları bulunan sözleşmeli öğretmenlere kadrolu öğretmenlere verilen özlük hakları da verilecek



Eğitim alanında 2009 yılı ayrıca YÖK’ün, üniversitelere giriş sınavında yapacağı değişiklikleri de açıklayacağı yıl olacak. Üniversitelere girişte uzun süredir yapılan ÖSS ve ÖYS modellerinin değişmesi bekleniyor.



2009’DA TÜRKİYE’DEN TANITIM ATAĞI



Türkiye’yi turistlere yönelik tanıtımda, “deniz, kum, güneşö üçlemesinin dışında farklı alanlarla da ön plana çıkarmayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009 yılı reklam kampanyasının 80 ülkede aynı anda Ocak 2009 tarihinden itibaren başlatacak. Yeni yılda tanıtım atağına geçecek Bakanlık, 2009’un tanıtım bütçesi ise 100 milyon YTL olarak belirlemişti.



Türkiye, yine sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması, uluslararası turizm pazarındaki payının artırılması amacıyla 2009’da 132 yurt dışı turizm fuarına katılacak. Toplam, 47 ülkede 7 büyük, 100 kamu /özel işbirliği çerçevesinde ve 25 yurt dışı temsilcilikleri aracılığı ile gerçekleştirilecek turizm ihtisas fuarlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan reklam kampanyalarında olduğu gibi özellikle destinasyonların ön plana çıkartılması amaçlanıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni yılda ayrıca, yine tanıtıma yönelik olarak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB), Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya Müzesi için yüzde 20, Efes Örenyeri için yüzde 30 ve diğer müze ile örenyerleri için yüzde 50 oranında indirimli müze ve örenyeri giriş bileti verecek.



NÜKLEER’DE TEKLİF ZARFI YENİ YILDA AÇILACAK



Nükleer güç santrali kurup işletecek ve TETAŞ’a elektrik enerjisi satacak şirketin belirlenmesine ilişkin yapılan yarışma çerçevesinde, tek teklif sahibi Atomstroyexport-Inter Rao-Park Teknik (Türk-Rus) Ortak Girişim Grubunun 3’üncü ve son zarfı 19 Ocak 2009 tarihinde açılacak.



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, (TAEK) söz konusu firmanın kriterleri sağladığını geçen hafta onaylamış ve onay yazısını da TETAŞ’a göndermişti. TAEK’in onayının ardından fiyat



teklifinin yer aldığı üçüncü zarf 19 Ocak 2009 tarihinde TETAŞ tarafından açılacak ve yapılan değerlendirme Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak. Bakanlar kurulunun uygun görmesi durumunda firma ile sözleşme imzalanacak ve santral yapımına başlanacak.



2009’UN DİĞER NOTLARI



2008 yılının sona ermesi ve 2009 yılına girilecek olması nedeniyle başta Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni yıl kutlamaları düzenleniyor. Büyük şehirler başta olmak üzere yurdun birçok yerinde halkın sakin ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için valilikler, belediyeler ve emniyet güçleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere liderler yeni yıla Ankara’da giriyor.



Yeni yılın ilk milyoneri de günün ilk dakikalarında belli oluyor. Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı için verdiği büyük ikramiye 25 milyon TL sahibini buluyor.



