Yeni yılda 3 yeni gazete çıkıyor

T24 - 'Reklam okumak için üste para vermeyin' diyen bir medya grubu, bedava dağıtacağı iki gazetenin ilk 5’er bin okuruna 10’ar kuruş verecek. Aynı grup, 'Bugünün haberini akşamdan veren gazete' sloganıyla bir de akşam gazetesi çıkarıyor.





Medya piyasası yeni yılda karışacak. Uzun süredir yaprak kımıldamayan medya dünyasına Şubat ayında girecek iki gazete, medya patronlarını küplere bindirecek. Sinerji Medya Grubu, biri İstanbulluların 'Kent-Yaşam Rehberi', diğeri de 'İndirim-Alışveriş Rehberi' olacak iki tabloid gazeteyi her hafta bedava dağıtacak.



Kurutmalı WEB ofset matbaa tesislerinde ve kuşe kağıda basılacak gazeteler, reklamverenlere hem ucuz hem de çok kaliteli reklam yayınlama fırsatı da sunacak. Gazeteler, İstanbul’da metro, metrobüs ve İDO iskeleleriyle AVM’lerde dağıtılacak. Gazetelerin neredeyse tamamının reklamla dolu olduğu gerçeğinden yola çıkan iki gazetenin sloganı 'Reklam okumak için üste para vermeyin' olacak. Üstelik ilk hafta, reklam dolu ulusal gazeteleri protesto için her iki gazete de, ilk 5’er bin okuruna 10’ar Kuruş dağıtacak.



Batı'da gündem yaratıyor



Bu iki ücretsiz gazeteyle birlikte İstanbullular yeniden bedava gazetelerine kavuşacak. Hatırlanacağı üzere İstanbul’da metroda dağıtılan ilk bedava gazete, haftalık yayınlanan 'Gazete Metro' olmuştu. 1,5 yıl yayınlanan bu gazeteyi, 2008’de Zapsu Ailesi’nin ‘Gaste’si ile Doğan Grubu’nun rakip olarak çıkardığı ‘20 Dakika’ takip etmişti. Ancak hafta içi her gün toplamda 700 bin basılan gazeteler, ‘yetersiz reklam-aşırı baskı maliyeti’ yüzünden 9 ay gibi kısa bir sürede (Şubat 2009’da) kapanmıştı. ‘Metro gazeteleri’ olarak tabir edilen ve Avrupa ile Amerika’da çok yaygın olan bedava gazeteler, birçok ülkede gündem yaratan haberlere de imza atıyorlar. Ücretsiz metro gazetelerinin Türkiye’de yayınlanmıyor oluşu, Batılı gazeteci ve yayıncıların da uzun süredir dikkatini çekiyordu.



Meyhane baskısı dönüyor



Diğer yandan aynı grup, Mayıs ayında da günlük bir akşam gazetesi yayınlamak için şimdiden kolları sıvadı. İsmi sır gibi saklanan gazete, internetin hızla yayıldığı yeni iletişim ortamına atıfta bulunarak ‘Bugünün haberini okumak için artık yarını beklemek yok’ diyecek. Gazete ‘Bugünün haberini akşamdan veren gazete’ sloganıyla çıkacak. 16 sayfa, büyük boy basılacak gazetenin fiyatı 25 Kuruş olacak. Gazete, Taksim, Mecidiyeköy, Bakırköy ve Bostancı gibi kentin en işlek 25 ayrı noktasında müvezzi gençler tarafından her akşam saat 18:00 itibariyle satışa sunulacak. 20 yıl öncesine kadar ulusal gazetelerin bir kısmı, erken baskılarını aynı saatlerde satışa sunuyordu. ‘Meyhane baskısı’ denilen bu erken baskıların satışı 1990’ların başında durdurulmuştu.



(Medyatava'nın haberi)





