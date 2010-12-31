-YENİ YILA İLK GİREN ÜLKE KİRİBATİ ADASI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Büyük Okyanus'un (Pasifik) minik adası Kiribati sakinleri, 2010 sayfasını kapatan ilk ülke oldu. TSİ 12.00'de 2010'u terk eden Kiribati halkının yaklaşık 6 bin mensubu kiliselerde toplanarak yeni yıla girdi. -AVUSTRALYA- ABD'deki kar fırtınası, Avrupa'daki soğuk hava dalgası ve Okyanusya'daki su baskınları ve aşırı sıcaklara rağmen milyarlarca kişi 2011'in gelişini kutlayacak. Avustralya'da ortam, kıtanın kuzeydoğusunu etkileyen şimdiye dek görülmemiş su baskınları yüzünden hazırlıklar etkilense de daha şenlikli olacak. Sydney'de ünlü havai fişek gösterisini izlemek üzere 1,5 milyon kişi beklenirken, yakındaki Bondi Plajı şimdiden doldu. Kıtanın bir bölümü sular altındayken, Adelaide bölgesi ise gölgede 43 santigrat dereceye ulaşan sıcakla kavruluyor ve orman yangını çıkmasından endişe ediliyor. -ASYA- Asya'da da, Hong Kong'daki havai fişek gösterisine 400 bin kişinin katılması ve milyonlarca Japonun da "arınmak" için şintoist tapınaklarına akın etmesi bekleniyor. Çin yeni yılı Şubat başında olsa da tüm Asya boyunca Çinliler, Hintliler veya Vietnamlılar 2011'i kutlamayı es geçmeyecek. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Budist geleneğine göre, Bosingak tapınağının çanı 100 bin kişinin önünde 33 kez çalacak. -AVRUPA- Görülmemiş soğuk hava dalgasıyla mücadele eden Avrupa'da da, İngiltere'nin başkenti Londra'da yılın son saniyelerini Big Ben'in çanlarından dinlemek için Thames nehri kıyısı boyunca 250 binden fazla kişinin gelmesi bekleniyor. Milyonlarca kişinin de Roma'daki Kolezyum'da, Berlin'deki Brandenburg kapısında veya Paris'te Şanzelize'de yeni yıl kutlaması için toplanacakları sanılıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Ocakta yapılacak ve 8 bin kişinin katılacağı dev kartopu savaşı ise "rayından çıkması" korkusuyla yasaklandı. Küçük Baltık ülkesi Estonya da 2011'e, kendi para birimi kurondan vazgeçerek, avro ile girecek. Estonya son dönemde sorunlar yaşamasına rağmen Avrupa ortak para birimini seçen 17. ülke olacak. -AMERİKA- ABD'nin kuzeydoğusunu vuran ağır kar fırtınasından sonra New York'ta da geleneksel yılbaşı kutlamaları için binlerce kişinin "Dünyanın Kavşağı" olarak tanımlanan Times Meydanı'ndan toplaması bekleniyor. ABD'nin orta kesimleri, Yeni Meksika'dan Minnesota'ya karlar altında bulunuyor. -GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- El Kaide'ye bağlı radikal grupların tehditlerini arttırmaları dolayısıyla, hemen hemen tüm büyük metropollerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Moskova'ya 30 bin, Fransa'da da ülke genelinde 54 bin takviye polis görevlendirildi. Kasım 2008'de kanlı saldırılara hedef olan Hindistan'ın ekonomik başkenti Bombay'da yetkililer, körfezdeki teknelerde kutlamayı yasaklarken, bar, otel ve lokantaların sabah 05.00'e kadar açık kalmasına onay verdi. -UUİ'DE YILBAŞI- Dünya'dan uzakta, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 5 kişilik mürettebatı da, eski ve yeni yıl arasındaki sınırı 16 kez geçecek. Moskova'daki uçuş kontrol merkezine göre, 2011'e ilk kez Kamçatka üzerinde TSİ 13.00'de girecek mürettebat, son olarak 2010'den 1 Ocakta TSİ 12.00'de çıkacak.