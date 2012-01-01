-Yeni yıla girdiler SİDNEY (A.A) - 31.12.2011 - Türkiye'de 2012'ye geri sayım başlarken, birçok ülke yeni yılı görkemli kutlamalarla karşıladı. 2012'ye ilk giren ülkelerden biri olan Avustralya'da yeni yıl kutlamalarının merkezi yine ülkenin en büyük şehri Sidney oldu. Yeni yıl kutlamaları için, sabahın erken saatlerinden itibaren kutlama alanının yapılacağı yerler ve çevresi tamamen dolarken, Türkiye saati ile öğleden sonra 3'de yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan Sidneyliler arasında Türkler de vardı. Havai fişek gösterilerini izleyen yaklaşık 1 milyon kişi arasında yer alan bazı Türkler, tüm dünyanın televizyonlardan seyrettiği görüntüleri canlı olarak izlemenin keyfini yaşadılar. Çoğu Sidney'de yaşayan Türkler, yeni yıl için iyi dileklerde bulundular. -Kazakistan- Kazakistan 2012'ye büyük bir coşku ile ''merhaba'' dedi. Başkent Astana'da eksi 15 derece soğuğa rağmen caddeleri dolduranlar, sevdikleriyle dans ederek yeni yıla girdiler. Türkiye saatiyle 20.00'de yeni yıla ''merhaba'' diyen Astanalılar yerel sanatçıların verdiği konserde dans etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kazakistan'ın 2011 yılında 20'inci bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını, Kazak halkının birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla yürüdüğünü söyledi. -Çin- Çin'in en büyük kentlerinden olan Şanghay yeni yıla muhteşem lazer gösterileri ve ışık oyunları eşliğinde girdi. Şanghay'ın dış sahil kordonu olan Vaytan bölgesinde yapılan lazer gösterisine onbinlerce kişi katılırken, geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Şehrin ortasından geçen ve simgelerinden olan nehrin kenarında yapılan gösterilerde izleyicilere görsel bir şölen yaşatıldı. Bölge akşam saatlerinde trafiğe kapatılırken erken saatlerden itibaren binlerce kişi ara sokaklardan alana akmaya başladı. Alanın kademeli olarak ayrıldığı dikkati çekerken, emniyet güçleri herhangi bir izdiham yaşanmaması için alanda belli aralıklarla geniş boşluklar oluşturarak izdiham anında insanları korumak için etten duvar oluşturdu. Gösterilerde lazerle simge binaların üzerine çeşitli figür ve animasyonlar yapıldı ve geri sayımın ardından sahne alan gruplar halkı eğlendirdi. Gösterilerin sona ermesinin ardından onbinlerce kişi toplu taşıma araçları olmadığı için sokak ve caddelerde insan seli oluşturdu. -Türkmenistan- Türkmenistan'da vatandaşlar 2012 yılını havai fişek gösterileri ile karşıladı. Başkent Aşkabat başta olmak üzere ülkenin her yerinde büyük bir coşku ile karşılanan yeni yıl için Anayasa Anıtı önünde büyük bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki yeni yıl ağacının dikildiği meydanda kutlamalar erken saatlerde başladı. Ülkenin tanınmış sanatçıları sahne alırken, binlerce vatandaşın akın ettiği meydanda halk doyasıya eğlendi. Saatler gece yarısına dakikalar kala ise Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un kutlama mesajı yayınlandı. Berdimuhamedov, Türkmen halkının yeni yılını tebrik ederek, 2012 yılının barış ve huzur dolu mutlu bir yıl olmasını temenni etti. Daha sonra saatler tam gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişek gösterileri Aşkabat semalarını aydınlattı. Yaklaşık yarım saat süren havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Türkmenistan'da yeni yıl dolaysıyla 2 Ocak günü de tatil ilan edildi. -Pakistan- İslamabad'daki Cinnah meydanında toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişi yeni yıla ''merhaba'' dedi. Saatlerin 00:00'ı gösterdiği anda yerel müzik ve danslarla kutlama yapan Pakistanlılar, birbirlerinin yeni yılını kutladı. Kutlamalara araçlarıyla katılan başkentliler konvoylar oluşturarak kentin caddelerinde geç saatlere kadar eğlenmeye devam etti.