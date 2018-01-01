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 YENİ YILA GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Murat Solak - Yılmaz Bezgin /İSTANBUL, (DHA) 2018 yılına Galata Köprüsü'nde girmek isteyenler  saatler 00

01 Ocak 2018 03:59

Haber-Kamera: Murat Solak - Yılmaz Bezgin /İSTANBUL, (DHA)
2018 yılına Galata Köprüsü\'nde girmek isteyenler  saatler 00.00\'ı gösterdiğinde köprü üzerinde şampanya patlatıp havai fişek gösterilerini izledi.
Yılbaşını Haliç manzarası eşliğinde kutlamak isteyenler  Galata Köprüsü\'ne geldi. Saatler 00.00\'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi. Vatandaşlar köprü üzerinde o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayanlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu. 

Görüntü Dökümü:
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-Yeni yılı galata köprüsünde giren vatandaşlar
-Havai fişek gösterilerini izleyenler
-Şampanya patlatan vatandaş
-Trafikte kalan sürücüler
 

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