Yeni yıl zamlarla geldi; 8 liralık sigara 10 lira oldu

Yeni yıl yeni zamlarla geldi. Sigarada ÖTV’nin yüzde 65’ten 69’a çıkarılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girmesiyle, yılbaşında sigara fiyatlarına en az yüzde 25 zam yansıyacak, 8 liralık bir sigaranın fiyatı 10 liraya dayanacak.

Yeni yılla, sigara ve içkiye gelen zamlar otomatik hale gelecek. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız’ın “elektrik ve doğalgazda ocak ayında zam yok” güvencesine rağmen artan maliyet fiyatları, önümüzdeki aylarda bir enerji zammını kaçınılmaz kılacak.

Bütçe açığını dolaylı vergilerle kapatmayı planlayan hükümetin ilk hedefi sigara olacak. Sigarada ÖTV’nin yüzde 65’ten 69’a çıkarılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girişiyle, sigara fiyatlarına en az yüzde 25 zam yansıyacak. Halen 8 liraya satılan bir paket sigaranın 6 lira 64 kuruş’u vergi.

ÖTV zammı ile birlikte 8 liralık sigaranın fiyatı 10 liraya yaklaşacak, hatta geçecek. Maliye Bakanlığı, 13 Ekim 2011’deki kararname ile sigara ve tütün ürünlerinde ÖTV’yi yüzde 63’ten yüzde 69’a çıkarmış, tepkiler üzerine ÖTV oranını 31 Aralık 2012’ye kadar geçerli olmak üzere yüzde 65’e düşürmüştü.



Otomatik vergi sistemi



2013 ile birlikte sigara ve içkiden alınan vergi de otomatiğe bağlandı. Sigara ve alkollü içki zamları, 1. ve 7. ayda otomatik olarak paket ve şişe fiyatlarına yansıyacak. Mevcut durumda Maliye Bakanlığı’nın önerisiyle Bakanlar Kurulu’nca yapılan vergi artışı yeni dönemde enflasyona bağlı olarak 6 ayda bir otomatik yapılacak. Sigara ve içkiden alınan vergi, enflasyonun açıklandığı gün fiyatlara otomatik olarak yansıtılacak.



MTV’de artış günü



1 Ocak 2013 ile birlikte, otomobil sahiplerini de yeni vergi artışları ve ceza zamları karşılayacak. Yeni yıldan itibaren 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 480,70 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, 500 lira sınırını aşacak.

Yeni yılla birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 121 liranın üzerine çıkacak. Ehliyet alanlar da zamlı tutar ödeyecek. B sınıfı sürücü belgesi harcı yeni yılda 300 lirayı geçecek.