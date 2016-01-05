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Ekonomi

Yeni yıl zamları ile birlikte devlet kasasına ne kadar girecek?

Ocak ayı ile birlikte başta tütün ve alkollü ürünler olmak üzere bir çok ürüne zam geldi

05 Ocak 2016 18:11

Yeni yılda yapılan zamlarla birlikte 2016'da devlet kasasına 3.6 milyar lira girmesi bekleniyor. 2016 ile birlikte alkollü içkilerden, sigaraya, köprü otoyol geçişlerinden, trafik sigortasına, cep telefonu vergilerinden, elektriğe kadar pek çok şeye zam gelmişti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; üst düzey bir ekonomi yetkilisi, 1 Ocak'ta yayımlanan kararname ile alkol ve sigaradaki vergi artışından bütçeye 3 milyar lira, cep telefonlarındaki vergi artışından ise 300 milyon lira gelir elde edileceğini kaydetti.

Hükümet tüm alkollü içkilerde asgari maktu vergi tutarı yüzde 12-15 arasında artırırken, tütün ürünlerinde asgari maktu vergi yüzde 5, maktu vergi ise yüzde 25 oranında artırdı.

Aynı kararname ile cep telefonlarında adet başına uygulanan 120 liralık vergi de 160 liraya yükseltildi.

Aynı yetkili, bu kararnameden farklı olarak köprü ve otoyol geçişlerine yapılan zamdan da bütçeye 300 milyon liralık gelir elde edileceğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3 Ocak'tan itibaren köprü ve otoyol geçişlerine zam yapıldığını açıklamıştı. Bu kararla İstanbul'da köprü geçiş ücreti otomobiller için 50 kuruş artışla 4.75 liraya yükseltildi.

 

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