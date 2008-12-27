Yeni yıl yeni stil

Yeni yıla girerken modada yeni trendler de yüzünü göstermeye başladı. 'Bir sahil kasabasında yaşıyor' fikriyle tasarlanan kıyafetler, büyük şehirlerde yaşayanların vazgeçilmezi olacak. Organik malzemeler ve kumaşlar, fonksiyonel giysilere eşlik ediyor. Elbiseler önümüzdeki ayların vazgeçilmezleri arasında... Rahat ve doğal elbiseler ile etekler, kadınların romantik yönünü ortaya çıkaracak.



Yeni yıl ile birlikte modada yeni trendler de yüzünü göstermeye başladı. Fiyatlar, peşi sıra gelen indirimlerle en asgari düzeye geriliyor. Yılbaşı ertesinde bazı öncü firmalar, yeni koleksiyonlarını yepyeni fiyatlarla moda düşkünlerine sunacak. Yüksek rakamlar tüketicileri bir an şaşkınlığa uğratsa da, yeni trend kesimler ve tasarımlar fiyatları gölgede bırakacak gibi görünüyor.



Birbirinden şık ürünler önümüzdeki ilkbahar sezonunu daha keyifli geçirmenize yardımcı olacak detaylarla şekillendi. Koyu renklerin egemenliğindeki kış yerini, pastel ve soft ilkbahar renklerine bırakırken, doğallık teması öne çıkıyor. 1940'lı yılların detaylarına rastladığımız yeni sezonda yine feminen çizgiler var. Buna rağmen aşırılıktan kaçış da söz konusu. Gelecek sezonda büyük şehirlerin karanlık ve kasvetli havasına inat edercesine tasarlanan kıyafetleri görmek mümkün. Renkler, kesimler, materyaller ekolojik olguya önem veriyor. Son yıllarda öne çıkan teknolojik kumaşlarda bile doğaya uygun tasarım ve boyalar kullanılmış.



'Bir sahil kasabasında yaşıyor' fikriyle tasarlanan kıyafetler büyükşehirlerde yaşayanların vazgeçilmezi olacak. Organik malzemeler ve kumaşlar, fonksiyonel giysilere eşlik ediyor. Elbiseler yine ilkbaharın vazgeçilmezleri arasında... Çiçek çocuk modasından esinlenilmiş ayrıntıları elbiselerde görmek mümkün. Çingene stili olarak isimlendirilen detaylar, sezonun gözdesi kalın korse kemerler ile kombinlenecek. Rahat, doğal ve uçuşan tül elbiseler ve etekler kadınların romantik yönünü ortaya çıkaracak.



Nakışlı ve kabartmalı çantalar



Tasarımlarda natürel pudra tonları karşınıza çıkacak. Birkaç sezondur hayatımızda önemli yer edinen griyi de unutmamak lazım. Canlı ve parlak renkleri sadece aksesuarlarda kullanabileceksiniz. Uzun saplı çantalar adeta heykel niteliğinde tasarlanmış. Bazıları bir çantadan çok daha fazla anlam taşıyor. Vintage çantalarda derilerdeki efektler dikkat çekiyor. Nakışlar ve kabartmalar da çantaların dikkat çeken bir başka özelliği. Sıra dışı bir stilin öncüsü olan bu aksesuarlar, artık ayakkabılarla değil kemer ve şapkalarla kombinleniyor. Bu da kemerlerin yine çok gözde olacağının sinyallerini veriyor. Eşarp ve şapkalarda ise minik desenler, farklı boylar bulunuyor. Kemer ve çanta ile kombin olmaktan çıkarılan ayakkabılarda ise dolgu topuklar yine revaçta. Elbiseler ve eteklerdeki zarifliği ayakkabılarda görmek mümkün değil. Fakat rahatlıkları ile birçok kişinin kullanmaktan zevk alacağı parçaların başında yer alıyor.



Spor tarzın maskülen kesimlerle birleştiği stilde ise devrik yakalar, kruvaze kesimlere rastlıyoruz. Kısa ceketler hippi stili ile gençlerin yeni gözdesi olmaya aday. Pantolonlarda, İspanyol paça sevenlerin hoşuna gidecek tasarımlar var. Jeanlerdeki İspanyol paça kesiminin yanı sıra diz altı eteklerde de bu tarzı çok göreceğiz. Etekler ya çok uzun ya da diz altı boyları ile karşımıza çıkıyor. Takımlarda sigaret kesimleri kullanan tasarımcılar, şeffaf bluzları, fırfırları bu stil ile kombinlemeyi tercih etmiş



