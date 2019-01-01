Yeni yıl öncesinde 'İmar Barışı'nda uzatma haberi geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı'na başvuruların 15 Haziran, ödeme süresinin ise 30 Haziran 2019'a uzatıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, yeni yılda yeni mağduriyetler yaşanmaması, konutlardaki imar ve iskan sorununun çözülmesi için İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi."



İmar Barışı'na yapılan son başvuru rakamlarına ilişkin de bilgi veren Kurum, "İmar Barışına bugüne kadar 9 milyon 698 bin 238 vatandaşımız başvuru yaptı. Vatandaşlarımızca yapı kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı" dedi.



Öte yandan, İmar Barışı başvurularının devam ettiği 6 ay süresince kamu bankalarının da vatandaşlara kredi kullandırma noktasındaki desteğini sürdüreceği öğrenildi.