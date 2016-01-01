Yeni yıl gecesi hangi ülke yatağa daha geç gidiyor?

Dünya yeni yılı karşılarken, hangi ülke saat kaça kadar eğleniyor, ne zaman uyumayı tercih ediyor araştırması, en geç uyuyan ülkenin Rusya olduğunu gösterdi.

Avustralya ve Rusya arasında 10 bin kilometre var, peki yeni yılı karşılama saatleri birbirinden çok uzakta olan bu iki ülke ve diğerleri, 1 Ocak'ta saat kaçta uyuyor?

Kimler uzun partilere katılıyor, kimler yeni yıla şöyle bir göz atıp uykuya dalıyor?

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, ülkelerin uykuya gitme ortalamaları şöyle;

1 Moskova, Rusya 03:43

2 St. Petersburg, Rusya 03:35

3 Kiev, Ukrayna 03:35

4 Buenos Aires, Arjantin 03:09

5 Madrid, İspanya 03:07

6 Santiago, Şili 02:59

7 Barselona, İspanya 02:56

8 Varşova, Polonya 02:55

9 Mexico City, Meksika 02:53

10 Paris, Fransa 02:53

11 Hamburg, Almanya 02:52

12 Berlin, Almanya 02:50

13 Roma, İtalya 02:47

14 İstanbul, Türkiye 02:45

15 Sao Paulo, Brazilya 02:45

16 New York, ABD 02:38

17 Viyana, Avusturya 02:38

18 Stokholm, İsveç 02:36

19 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 02:34

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre,