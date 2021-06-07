AKP'nin hazırladığı yeni yargı ve ekonomi paketi TBMM'de görüşülecek. Ekonomide icra ve İflas Kanununda değişiklik yapan teklif, Genel Kurul'a gelecek. Teklif, icra ve iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığını ve ekonomiye katkısını gözetmeyi amaçlıyor.

Ekonomi alanındaki düzenlemeler ve 4. Yargı Paketi görüşmeleri bu hafta TBMM’de gerçekleşecek. Meclis gündeminde ekonomi ve yargıya ilişkin yeni düzenlemeler olacak. İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülecek, 4. Yargı Paketi ise müzakerelerin tamamlanması durumunda Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Önce MHP ile görüşülecek

Ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden malları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak. Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak.

AKP’nin hazırladığı 32 maddelik kanun teklifi, iktidar ortağı MHP ile müzakere edildikten sonra muhalefet partilerinin de görüşüne sunulacak. Müzakerelerin tamamlanması durumunda teklifin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.