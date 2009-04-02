Yeni Verso’nun Akbil’li mühendisi

Üretimine başlanan yeni Verso’yu geliştiren Masato Katsumata, üç yıldır Türkiye’ye sıkça gelip gidiyormuş. Bu yüzden kendisine Akbil bile almış...



Tamamen yenilenen ve sadece Toyota’nın Adapazarı’ndaki fabrikasında üretilen Verso’nun geliştirilmesinden sorumlu Masato Katsumata, her ne kadar otomobil tutkunu bir mühendis de olsa, Türkiye’ye geldiğinde fabrikaya giderken Akbil’iyle vapura bindiğini anlatıyor.



Milliyet’ten Levent Köprülü’nün haberine göre; yakın zamanda Toyota Avrupa’nın Ar-Ge’den sorumlu Başkan Yardımcısı olan, boş zamanlarında yarışlara katılacak kadar otomobillere düşkün Katsumata, “Verso’nun geliştirildiği üç yıl boyunca Türkiye’ye çok defalar geldim. Bazen ayda bir geldiğim de oluyordu. Avrupa yakasında kaldığımda fabrikaya şirket aracıyla gitmek istemedim. Bu yüzden Akbil satın aldım” diyor. Vapurla Haydarpaşa’ya geçtiğini, bunun hayli ucuza geldiğini de söyleyen Katsumata, vapurda simit ve çay keyfi yapmayı ihmal etmediğini de belirtiyor.



'En iyi fabrika'



Adapazarı fabrikasının, Toyota tesisleri içinde en kaliteli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Katsumata, “Ancak bir mühendis olarak bana göre Adapazarı fabrikası kalite açısından dünyada bir numara” ifadesini kullandı.



Türk işçilerin işini sahiplenmiş ve kendilerini kaliteli üretim konusuna adamış olduklarını belirten Katsumata, “En iyiyi üretme azmindeler. Bu çok önemli” dedi. Verso’nun yanı sıra, bugüne kadar gerek Japon gerekse de diğer ülke pazarlarına yönelik minivan modellerinin geliştirilmesinden sorumlu olan Katsumata, Adapazarlı yeni Verso’nun bir anlamda şans getirdiğini ve bu projeden sonra Brüksel’deki Toyota Avrupa’nın Tasarım Merkezi’nde Ar-Ge Bölümü Başkan Yardımcılığı görevine atandığını hatırlattı.



Yakında piyasada



İlk kez 2002’de piyasaya sunulan Verso’nun 3. nesli, nisan ayının ikinci yarısından itibaren Türkiye’de satılmaya başlanacak.



Eskisinden daha dinamik ve akıcı hatlara sahip olan yeni Verso, bir önceki neslinden farklı olarak artık sadece “Verso” adını taşıyacak. 5 ve 7 kişilik seçeneklere sahip Verso, Türkiye’de sadece 1.6 lt (132 HP) hacimli yeni benzinli motor seçeneğiyle satılacak. Verso’nun yeni motoru, eskisinden daha güçlü olmakla birlikte, tüketim ve karbondioksit salımı konusunda daha cimri. Ancak otomatik vites seçeneği maalesef yok.



Akıllı bagaj farkı



İç mekânında eskisinden daha fazla diz mesafesi sunan yeni Verso’nun bagaj hacmi de artmış. “Akıllı Bagaj Sistemi”, hacmin daha iyi kullanılmasını sağlıyor.



Verso’nun tüm versiyonlarında, 7 hava yastığının yanı sıra Yokuş Kalkış Desteği (HCA) ve Araç Denge Kontrolü (VSC) gibi unsurlar standart olacak. Bununla birlikte Avrupa pazarlarında mevcut olan “cam tavan” seçeneği, “yolların bozukluğu” Türkiye’de olmayacak.



Ön koltukların arkasında katlanabilir masalar, 4.8 lt’lik soğutmalı üst torpido gözü, ön kol dayamanın içinde 2 adet 1.5 litrelik şişe saklama alanı gibi pek eşya bölmesi bulunuyor.





Urban Cruiser 2009’un ikinci yarısını bekleyecek



Toyota’nın bu yıl Avrupa’da piyasaya sunmayı planladığı 12 yeni modelden biri olan Urban Cruiser, 2009’un ikinci yarısında 2010 model olarak Türkiye’ye getirilecek. 4X2 ve 4X4 seçenekleri olacak Urban Cruiser, RAV4’ten daha küçük.



Boyutları sayesinde şehir içinde rahat kullanım sağlayan araç, 5 kişilik ve farklı tasarımıyla ilgi çekiyor. İç mekânı da Toyota’nın alışılmış modellerinden farklı olarak daha sportif. Urban Cruiser, 1.4 lt (90 HP) D-4D dizel ve 1.3 lt (101 HP) benzinli motor seçeneklerine sahip. Araçta 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Urban Cruiser’da araç durduğu sırada otomatik olarak motoru kapatıp, karbondioksit salım değerlerini azaltan “Stop&Start”teknolojisi de mevcut. Bu, 1.3 lt benzinli motorda bir alternatif olacak. Ancak Türkiye’de bu seçeneğin satılıp satılmayacağı belli değil.



ABS+EBD, Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC), Elektronik Çekiş Kontrolü (TRC), sayıları 7’yi bulan hava yastıkları gibi güvenlik donanımları bulunuyor.



