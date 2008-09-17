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Yaşam

Yeni üniversite yurtları geliyor

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özgül, yeni kurulan üniversitelerin yurt ihtiyacını artırdığını belirterek, "Yeni yurtlar yapıl

17 Eylül 2008 03:00

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, yeni kurulan üniversitelerin yurt ihtiyacını artırdığını belirterek, "Yeni yurtlar yapılıyor. 14 yurt yıl sonuna kadar hizmete girecek" dedi.

Özgül, yaptığı açıklamada, geçen yıl ve bu yıl yeni üniversitelerin kurulduğunu anımsatarak, öğrencilerin barınma ihtiyacının buna paralel arttığını ifade etti. İhtiyacı karşılamak amacıyla birçok ilde yurt inşaatının sürdüğünü, bazılarının da ihale aşamasında olduğunu bildiren Özgül, şu anda yatırım programında 40 bin 450 kapasiteli 54 yurt planlandığını anlattı. İnşaatı devam eden 14 yurdun yıl sonuna kadar hizmete gireceğini kaydeden Özgül, toplam 9 bin yatak kapasiteli bu yurtların Kocaeli, Burdur, Burdur-Bucak, Kastamonu, Trabzon, Zonguldak, Sivas, Yozgat, Eskişehir, Ardahan, Sinop, Bolu, Isparta, Aydın'da yaptırıldığını söyledi.

Özgül, ayrıca Kütahya-Simav, Bartın, Kırklareli, Aydın, Sivas, Manisa, Ankara-Gölbaşı, Malatya, Hatay, İstanbul, Konya, Konya-Kadınhanı, Muğla, Adıyaman, Denizli, Ordu, Mersin, Trabzon-Beşikdüzü, Erzurum, Erzurum-Oltu, Artvin, Sivas-Suşehri, Düzce-Akçakoca, Aksaray, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Dinar, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep-Nizip, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van-Gevaş'ta yeni yurt yaptırılacağını bildirdi. Mustafa Özgül, yurt ihtiyacını karşılamak amacıyla kiralama yoluna
gidildiğini de ifade etti.

Suit odalı yurtlar geliyor

Yeni yurtların "modern" ve "konforlu" tasarlandığını, odaların 1, 2 ve 3'er kişilik olduğunu, odalarda ahşap karyolalı yatak sistemi kullanıldığını,"odaların suit oda şeklinde döşendiğini, içlerinde duş, tuvalet ile televizyon ve dolap bulunduğunu, ahşap komodin, sandalye gibi mobilyalarla donatıldığını belirtti. YURTKUR Genel Müdür Yardımcısı Özgül, büyük yurtlardaki "hamam" sisteminin de banyolara dönüştürüldüğünü, tüm yurtların modern donanımlı olmasını amaçladıklarını kaydetti. YURTKUR, 78 il, 85 ilçedeki 229 yurdunda 118 bin 489 kız, 86 bin 686'sı erkek toplam 205 bin 175 yatak kapasitesiyle yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veriyor.

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