Yeni Türkü 11 yıllık sessizliğini bozuyor

T24 - Yeni Türkü grubu 11 yıl süren suskunluklarını yeni albümleriyle bozma hazırlığında.

"Buğdayın Türküsü"yle başlayan serüven, "Cevriye"yi de kattı "Göç Yollarına"... "Yağmurun Elleri", "Fırtına"nın habercisi, "Maskeli Balo" hayatın gerçeğiydi...

"Sonbahardan Çizgiler", "Akdeniz Akdeniz" ile yıkandı biraz... "Yitik Bahar"a "İstersen Hiç Başlamasın" uyarısı, "Günebakan"larla "Telli Telli" turnaların arkadaşlığı kadar içtendi...

"Arkadaşlar Ayrılıklar"ın hüznü derinden çökse de kalplere, elinde bir demet "Karanfil" ile "Mamak"ta, "Mapusane Kapısı"nda bekleyen sevgiliye "Olmasa Mektubun" minnettarlığı "Fırtına"lar estirdi; "Ağır Kapılar"dan "Akasya Kokulu Sabahlar"a açıldı kucaklar... Özetle: "Aşk Yeniden"...

İsimleriyle yukarıdaki gibi paragraf oluşturabilecek, nice cümleler kurulabilecek çok sayıda "hit" şarkıya imza atan bir grup Yeni Türkü...

"Buğdayın Türküsü" 1979 yılında yayınlanmış, son albümleri ise 1999 yılında çıkardıkları "Yeni" olmuştu. Ardından uzun süreli bir suskunluk...

Grubun kurucusu Derya Köroğlu, "Yeniler bile eskiyeli çok uzun süre oldu. O albümün ardından gruba genç ve yeni arkadaşlar gelmişti, onlar bile eskidi" diyor, ardından da sevenlerine müjdeyi veriyor: "Yeni albüm tamamlanmak üzere, yakında yeni şarkılarımızla huzurlarınızdayız."

Albümün genel yapısı hakkında da bilgi veren Köroğlu şunları söylüyor:

"Yeni Türkü'nün soundu doğu ile batı müziği arasında gidip geliyor, yani albümlerimiz arasında bir iç tutarlılık söz konusu. Sadece 'Vira Vira' adlı albümümüzde batı popa bir kayış oldu, ancak bu albümde öyle bir şey söz konusu değil. Yeni albümle tekrar 'Aşk Yeniden' ve 'Yeşilmişik'teki eski Yeni Türkü çizgisine dönüyoruz."

Köroğlu, yeni albümlerinin adının "Şimdi ve Sonra Yeni Türkü" olacağını anlatıyor ve albüme de adının bir kısmını veren şarkıları "Şimdi ve Sonra Ankara"nın, "Mamak Türküsü" kadar güzel bir şarkı olduğunu iddia ediyor.





