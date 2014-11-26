Türkiye'nin 'fıtrat' bilançosu: Kadınların yüzde 42'si erkek şiddetine maruz!

Dün(25 Kasım 2014) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nü Türkiye, 2003 ve 2010 yılları arasında yüzde 1.400 artan kadın cinayeti oranı ve taciz, tecavüz rakamlarıyla dünyanın en zayıf karnelerinden biriyle kutlamak zorunda kaldı.

Vatan'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan bir kararla her 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. Türkiye ise kadına şiddette başı çeken ülkeler arasında bulunuyor.

Ülkemizde kadınlar hemen her gün cinsel şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Sadece 2013 yılında 214 kadın ve 10 kız çocuğu erkekler tarafından öldürüldü. Aynı erkekler 167 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti/tecavüz girişiminde bulundu, 241 kadın ve kız çocuğuna şiddet uyguladı, 161 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Polis koruması yetersiz

2013'te her 10 kadından biri şiddet gördüğü gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine, mülki amirlere ve savcılara şikâyette bulunmasına ve koruma talebi çıkartmasına rağmen ağır yaralandı ya da öldürüldü. Kadınlar en çok kocalarından şiddet gördü.

Bahanesi namus!

Kadın cinayetlerinin gerekçeleri ise şöyle sıralanıyor: Namus cinayetleri yüzünden ortalama 5 kadın, nefret (cinsiyet ve etnik, dini grup ayrımcılığı) yüzünden 6 kadın, aile içi ve eş cinayetleri yüzünden 294 kadın hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü avukat Serap Yiğit Erkuş, kadın cinayetlerinin yüzde 1.400, namus ve töre adına, işkence, öldürme, intihara zorlamaların ise yüzde 25 artığını vurguladı ve "AİHM aile içi şiddet nedeniyle ceza alan ilk ülke Türkiye’dir" dedi.

1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde diktatör Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal kardeşler isimli üç kız kardeşin, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin ardından 25 Kasım kadına karşı şiddeti önlemenin simgesi haline geldi.

10.766 kadına koruma

Jandarma Genel Komutanlığı da bir açıklama yaptı ve jandarmanın, son iki yıl içinde 30 bine yakın kadına yardım eli uzattığını, 10.766 şiddet mağduru kadın için koruma tedbir kararı çıkarttığını açıkladı.

'Jandarma yanınızda'

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre, tüm dünyada yaşayan kadın ve kız çocuklarının yüzde 35’inin hayatlarının bir döneminde mutlaka fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarına dikkat çekildi. Açıklamada, “Jandarma şiddetin karşısında, kadınların yanındadır. Aileyi Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanunu kabul eden Türkiye şiddetle mücadele konusunda son yıllarda ciddi atılımlar yaptı. Son bir yıl içinde sayıları 14 olan Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri sayısı 26’ya yükseltildi" denildi.

Şiddet eğitimi

Jandarma Okullar Komutanlığı’nda uygulanan müfredata ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konuları eklenerek, müfredatın güncellendiğine, 2000’i rütbeli toplam 12 bin personelin eğitildiğine dikkat çekildi.

Makyajı bile dehşet verdi

İzmirli makyaj sanatçısı Pınar Yılmaz, kadına karşı şiddetin korkunç yüzünü makyajla gözler önüne serdi. Alnından silahla vurulmuş kadın makyajı uygulanan Eylem Sürer, "Dehşet verici bir duygu" dedi.