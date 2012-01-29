Yeni trend ergen estetiği

T24 - Gençler artık kepçe kulak, erkekte iri meme gibi özellikle ergenlikte travma yaratan sorunların yanı sıra sadece daha güzel görünmek amacıyla da estetik ameliyatlara başvuruyor. Hatta estetik uzmanları "Kızını getirip o yaşta Angelina Jolie dudağı isteyenler bile var" diyor.









Mine Tuduk'un Radikal'deki haberine göre; kimi mezuniyet için göğüslerini büyütüyor, kimi kepçe kulağından nefret ediyor, kimi de erkek olmasına rağmen büyük göğüsleri yüzünden psikolojik sıkıntı yaşadığı için estetik doktorlarının kapısını çalıyor.



Onlar, yaşları daha çok 17 ile 23 arasında değişen gençler. Hayatlarının erken yaşlarında yaptırdıkları operasyonlar bazıları için gerekli, bazı ergen ve aileleri içinse yalnızca mükemmel görünmek için kullanılan basit bir araç. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Orhan Murat Özdemir, “Son yıllarda 17-21 yaş arasındaki genç hastalarımızdan gelen taleplerde patlama var” diyor:

Elinde fotoğrafla gelenler



“Toplumda çok büyük bir burun, kepçe kulak ya da aşırı büyük göğüsler, özellikle o yaşlarda bütün bakışları topluyor, bu da psikolojik travma yaratıyor. Bu durumlarda, genç ve ailesiyle konuşup operasyonun vereceği yararları gözden geçirerek ameliyat yapıyoruz. Gerçekten estetik kaynaklı sorunu olan kişiler için toplumda üniversite veya iş hayatına atılmadan ameliyat olmak büyük bir avantaj. Ancak bazı genç hastalar ve aileler çocuklarını yalnızca mükemmel olması gereken bir obje gibi görüyor. Popüler kültürün etkisinde kalarak elinde bir fotoğrafla gelip ‘Kızımın dudaklarını Angelina Jolie gibi yapın doktor’ diyen anneler bile var. Çocuğu istemediği halde, meme büyültme, burun, peeling, dolgu gibi operasyonlar yaptırmayı isteyen aileler var. Bu tip ergen hasta ve ailelerine durumu elimizden geldiğince açıklamaya çalışarak vazgeçirmeye çalışıyoruz.”

Takıntıya dönüşebiliyor



Uzmanlar özellikle son 5-6 yıl içinde 18 yaş ve üstü birçok ergenin burun, kepçe kulak, göğüs küçültme ve büyültme gibi operasyonlar için geldiğine dikkat çekiyor. Bazı anneler aşırı mükemmeliyetçilik duygusuyla, kızlarına zorla burun ameliyatı, dolgu, botoks, peeling gibi işlemler yaptırıyor. Kimi oğlunun Spartaküs gibi burnu olsun istiyor. Dr. Özdemir, her gelenin istediği operasyonu yapmadıklarını söylüyor:



”Bazen gençlerde estetik operasyon isteği bir takıntıya dönüşebiliyor. Özellikle bu tip durumlarda aileler çocuklarını frenlemeye çalışıyor. Ama ikna edemedikleri noktada biz çocuğu ikna yoluna giderek, operasyon için bir süre daha beklemesini, yüz gelişiminin tamamlanmasını ve kemik yapısının oturması gerektiği söylüyoruz. Çünkü burun, meme büyültme ya da küçültme tipi ameliyatlar için 18-20 yaşına kadar beklemek gerekli. Kişilik gelişimi sırasında kendinden memnun olmama, vücut algısıyla ilgili objektif olmayan değerlendirmede bulunma gibi durumlara sık sık rastlanıyor. Ama bazı durumlarda ergenin durumu çok büyük bir burun ya da kepçe kulak sebebiyle o kadar zor ki ruhsal travmaya yol açıyor. İşte o zaman aile ile karar vererek operasyonu gerçekleştirebiliyoruz.”

Hasta profili gençleşti



Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Esra Çelik: 18 ve üstü yaşındakilerin estetik isteği genellikle kepçe kulak ve burun ameliyatları. Ayrıca erkekte büyük olan memeyi küçülttüğümüz ‘jinekomasti’ ameliyatları da çok talep görüyor. Erkekte 13-14 yaşında meme büyümesi olması normal ama ilerleyen dönemde düzelmezse erken dönemde ameliyatı tercih ediyoruz. Çünkü travmalara neden oluyor. Ama bazen 18 yaş ve civarında elmacık kemikleri, dudaklar ve göz altına dolgu, silikon taktırmak isteyen hastalar da var. Bu kişileri ikna etmeye çalışıyoruz. Eskiden hasta profilimiz 50 yaş ve üstü iken, şimdi 18-40 yaş hastalarından talep geliyor.

Doktorum önce şımarıklık yaptığımı düşündü



Özlem K. 21 üniversite öğrencisi: 14 yaşına kadar çok kiloluydum. Sonra bir anda zayıflayınca göğüslerim hem çok sarktı hem de çok büyük kaldı. Herkes bana bakıyordu. 1.58 boyunda ve 47 kiloyum fakat sırf göğüslerim yüzünden istediğim hiçbir şeyi alamıyordum. Doktora gidip göğüslerimi küçültmek istediğimi söylediğimde önce şımarıklıktan geldiğimi düşündü. Ama kontrolden sonra ameliyatı istemekte haklı olduğumu aileme de söyledi. 16 yaşıma gelince ameliyat oldum. Ameliyattan sonrası sıkıntılıydı. Ama her şey geçtikten sonra, her sıkıntıya değerdi.

Kendime güvenim geri geldi



Muhammed (19 yaşında, üniversiteye hazırlanıyor): Hep şişman bir çocuktum. Daha sonra diyet yaparak zayıflamama rağmen, göğüslerim çok büyük ve sarkık kaldı. Herkes bana bakıyordu. Çok utanıyordum. Bazı arkadaşlarım dalga geçiyorlardı. Hatta sargı bezi kullanarak göğüslerimi iyice sarıp üzerine öyle tişört giyiyordum. Asla yaz gelsin istemezdim çünkü tişört ya da mayo giydiğimde herkes büyük göğüslerime bakıyordu. Anne babam da psikolojimin ne kadar bozulduğunu fark edince estetik cerraha başvurduk. Bir yıl önce ameliyat geçirerek memelerimi küçülttüm. Bütün sıkıntılarım bir anda yok oldu. Kendime olan güvenim geldi. Hayatımda verdiğim en iyi karar bu oldu.

Ameliyat parasını kendim biriktirdim



Melis Ç. (22 yaşında): Ortaokul yıllarında çok büyük olan burnum yüzünden arkadaşlarım hep benimle dalga geçerdi. Bu yüzden kimseyle diyalog kuramazdım. İçine kapalı bir çocuktum, hiç arkadaşım yoktu. Hayallerimde ise hep harika bir burun vardı. Babam memur annem ise ev kadını. Ailem böyle bir ameliyat için zaten para bulamazdı. Bu yüzden iki yıl boyunca para biriktirdim. Almanya’da yaşayan abimden ameliyat parasının kalan yarısını alarak 18 yaşımda burun ameliyatı oldum. Çok memnunum. Bütün problemlerim bitti. Yaşıtlarıma tavsiyem, ameliyat onlara ne getirecek ne götürecek bunu iyice düşünüp ailelerine danışıp doğru kararı versinler.



