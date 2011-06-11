-YENİ TRANSFER GÜLSELAM KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Galatasaray'ın yeni transferi Ceyhun Gülselam, sarı-kırmızılı kulüple anlaştığı için mutlu olduğunu ve yeni takımıyla bütün kupaları almak istediğini söyledi. Ceyhun, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın başında bulunan teknik direktör Fatih Terim ve antrenör Ümit Davala ile milli takımlarda birlikte çalışma fırsatı bulduğunu hatırlatarak, ''İnşallah burada başarılı olurum. 6 yaşında futbola başladım. 7 yaşındayken babam beni Bayern Münih'e götürdü. Bu takımda 8 sene oynadım. Daha sonra başka bir Alman takımına gittim. Bunun ardından Trabzonspor'a gelerek Süper Lig deneyimi yaşadım. Herşey iyi gitti ve buralara geldim'' dedi. Trabzonspor'daki 3 yılının da güzel geçtiğini kaydeden yeni transfer, ''Trabzonspor camiasına, teknik direktörüne ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Süper Lig'e gelerek büyük bir adım atmıştım. Galatasaray ile anlaşarak bir büyük adım daha attım. Umarım Galatasaray olarak büyük başarılara imza atarız. İmza attığım için çok mutluyum. Benim ve kulübün hedefleri çok büyük. Umarım hem Avrupa'da hem Türkiye'de bütün kupaları alırız'' diye konuştu. Yeni teknik direktörü Fatih Terim'e çok şey borçlu olduğunu anlatan Ceyhun, ''Terim, milli takımın başındayken üçüncü ligden beni takıma davet etti. Ümit Davala da ümit milli takımında hocamdı. İkisine de çok şey borçluyum. İnşallah onları mahcup etmem. Taraftarlar da bizi desteklesinler'' diyerek sözlerini tamamladı.