'Yeni Titan vurgunu Cazibe Style'

Emniyet, ‘Titan’ gibi yeni bir saadet zinciri kurarak yüzlerce kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandıran Düriye Sema Seyhanoğlu’nu arıyor. Kurbanlarını ‘borsada paranızı katlayacağım’ diye kandıran Seyhanoğlu’nun, senetlerindeki Cazibe Style isimli şirketinin de ortada olmadığı ortaya çıktığı öne sürüldü

Bir dönemin ünlü saadet zinciri Titan’a benzeyen bir saadet zinciri kurarak kendisine para verenlere daha çok kazandırdığını iddia eden bir organize suç şebekesi daha ortaya çıktı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece gibi ilçelerde yaşayan yaklaşık 100 kişi, çeşitli mahkemelere başvurarak Duriye Sema Seyhanoğlu’nun (Yıldız) kendilerini dolandırdığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

İddiaya göre 2010 yılı başlarında kendisini borsa uzmanı olarak tanıtan Seyhanoğlu, önce tanıştığı kişilerin güvenini kazandı, ardından da verilen paraların yüksek miktarlarda kâr elde edeceğini vaat etti. Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, İlk kez para aldığı kişilere zamanı geldiğinde parasını fazlasıyla veren Yıldız, kısa süre içinde onlarca kişiyle bu tür ilişkiler kurdu. Paralarını aldığı kişilere ödeme yapamayınca karşılığında imzalı senet veren Yıldız, kulaktan kulağa yayılan bir saadet zincirinin mimarı oldu.

Mallarını satıp verdiler

Yıldız’ın kurduğu sisteme dahil olmak için toplantılar yapılırken herkes yakınını ya da arkadaşını sisteme dahil etti. Bazı kişiler daha çok kazanmak için evlerini ipotek edip sisteme girerken otomobilini satanlar da oldu. Yaklaşık 3 yıl boyunca etrafındakilerden para toplayan Seyhanoğlu, 2013 yılından itibaren yavaş yavaş ortadan kayboldu. Paralarını zincire veren ve karşılığında ya senet ya da bir yazılı kağıt olan vatandaşlar dolandırıldıklarını birbirlerini görünce anladı.

Çeşitli Cumhuriyet savcılıklarına başvuran mağdur sayısının 100’ü geçtiği, Seyhanoğlu’nun bu kişileri 14 milyon TL civarında dolandırdığı iddia edildi

Yakalama kararı çıktı

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Çatalca, Silivri, Bahçeşehir ve Beylikdüzü civarında hakkında çok sayıda dolandırıcılık şikâyeti olan Seyhanoğlu için Büyükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 12 mağdurun açtığı davada geçen hafta 3 yıl hapis kararı verildi ve Seyhanoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Mali Suçlar ve Suç Gelirleri ile Mücadele Şube Müdürlüğü, çeşitli ilçelerin tapu müdürlüklerine, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve İMKB’ye yazı yazarak Seyhanoğlu’nun yaptığı işlerin araştırılmasını istedi. Seyhanoğlu’yla birlikte kardeşi Serap Seyhanoğlu’nun da suç şebekesinin içinde olduğu, Duriye Sema Seyhanoğlu’nun da saçını boyatarak ithalat işine girdiği öne sürüldü.

Sahte kaşeli senet

Duriye Sema Seyhanoğlu, parasını aldığı bazı kişilere “Cazibe Style” adlı kız kardeşi Serap Seyhanoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir şirketin kaşesinin bulunduğu senetler de verdi. Ancak İstanbul

Ticaret Odası kayıtlarına göre

böyle bir şirket yok.

‘Borç batağına girdik’

Dolandırılan Yüksel Tunçher, “Seyhanoğlu’nu 2011’de asker arkadaşım aracılığıyla tanıdım. Borsa brokeri olduğunu, borsada zarar eden kişilerin aptal olduğunu söyledi. Hatta ana paramızı ne zaman istersek alabileceğimizi belirtti. Önce 5 bin TL verdim ve söz verdiği gibi fazlasını ödedi. Sonra sisteme girdim ve daha çok verdim. Arkadaşlarımı ve kardeşlerimi soktum. Onlar da benim gibi dolandırıldı. Evimi sattım. Onların yüzüne bakabilmek için biraz ödeme yaptım ama borçlarım bitmedi. İşimden ayrıldım. Toplamda ben ve kardeşimden 400 bin TL aldı. Bu yolda evimi sattım. Borç batağındayım, evime haciz geldi. Herkesle aram bozuldu. Paramızı belki geri alamayacağız ama hapse girdiğini görmek istiyoruz” dedi.

'Sıfır risk dedi’

Erdem Erkuş ise, “Sıfır risk garantisiyle büyük kar vereceğini söyledi. 10 bin TL ile başladım. Arada ödemeler yaptı ama paramın onda hep katlanarak büyüdüğünü söyleyerek ikna etti. Bankadan kredi çektirdi ve toplam 50 bin TL verdim. Halen sahte çek ve senetlerle insanları dolandırmaya devam ediyor. Kılık ve kimlik değiştirdiği için yakalanmaması bizi üzüyor” diye konuştu.

Mağdur 12 kişinin avukatı olan Cem Yıldız ise şunları söyledi: “Emniyet, Sermaye Piyasası Kurulu’na kadar başvuru yaptı. Mağdurlar ailelerinden ve çevrelerinden utandığı için şikayetçi bile olamıyor. Bu işin organize bir suç örgütüyle yapıldığını düşünüyoruz. Soruşturma derinleştikçe 10-15 kişilik bir çetenin çıkacağını biliyoruz. 2 yıldır yakalanmaması ve sonuç alınmaması dikkat çekici” dedi.