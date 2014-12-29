Yeni THK Başkanı Vacit Öktem oldu

Türk Hava Kurumunun (THK) yeni başkanı Vacit Öktem oldu. THK'nin eski başkanı Osman Yıldırım’ın eşi Sultan ve oğlu Emre Yıldırım üzerine şirket kurduğu iddia edilmişti. Başkan Yıldırım ve oğlu Emre Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 5 kişi geçen kasım ayında tutuklanmıştı.

THK'nın 42. Olağanüstü Büyük Genel Kurulu Büyük Anadolu Oteli'nde yapıldı. 433 delegenin oy kullandığı ve 3 adayın yarıştığı genel kurulda konuşan başkan adaylarından Kürşat Atılgan, kurumun şu anda zor şartlar içinde bulunduğunu belirterek, sorunları çözmek için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu kaydetti. Atılgan, "Kurumu askerden temizleyelim" şeklinde laflar duyduğunu anlatan Atılgan, "Asker de sivil de bu milletin evladı. Asker-sivil fitnesinin kurumu ne hale getireceğini düşünün. Biz buraya bu tür fitne, ayrımcı düşünceler için gelmedik" dedi.

Büyük vurgun iddiası

Milletin geçmişte THK'yı sahiplendiğini dile getiren Atılgan, "Eminim bu zor durumda da millet bu kuruma sahip çıkacaktır" diye konuştu. Durumun bugün itibarıyla bin 700 kayıtlı gayrimenkulü bulunduğunu belirten Atılgan, bunların sayısının çoğaltılıp, kayıt altına alınması gerektiğini ifade etti. Kurumun 826 milyon lira borcu bulunduğuna işaret eden Atılgan, "Bunun büyük bir kısmı 5-6 yılda ödenmek zorunda. Şapkamızı önümüze koyacağız, neşterleri vuracağız" dedi. Başkan adayı Tacettin Güçer de kurumun bin 700 taşınmazı elden çıkarmadan borcunu ödeyebilecek durumda olduğunu söyledi. THK'nın yarattığı kaynakların heba olmaması için genel başkanlığa aday olduğunu ifade eden Güçer, devam eden projeler tamamlandığında gençlerin sportif havacılığa yönlendirilebileceğini kaydetti. Kurumun mali açıdan korkunç bir seviyede bulunmadığını savunan Güçer, "2016 yılı sonuna kadar gelirlerimize baktığımız zaman ödenemeyecek hiçbir borcumuz yok" diye konuştu.

Zor günler yaşanıyor

Adaylardan Vacit Öktem ise kurumun, tarihinin en zor günlerini yaşadığını belirterek, THK'nın adının yolsuzluklarla anıldığına dikkati çekti. Askeri birlik muamelesi görmekten bıktıklarını ve atamayla gelen bir genel başkan istemediklerini vurgulayan Ökten, "Tüm şube başkanlarımız onurlu, gururlu, başı dik gezecek. Bu çınar ağacını çıkarcı zihniyetlere emanet etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada adaylardan Vacit Öktem, 267 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilirken, Kürşat Atılgan 114, Tacettin Güçer 48 oy aldı. 3 zarftan boş oy çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı. Öktem, teşekkür konuşmasında, kurumun 90 yıllık tarihinde delegelerin bir devrim yaptığını dile getirerek, "Allah mahcup etmesin. Artık bundan böyle kurumda şube başkanlarının sözü geçecek" dedi. İşlerinin bir hayli zor olduğunu belirten Öktem, buna karşın zorlukları atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

Bu arada genel kurula Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de katıldı. THK eski Başkanı Osman Yıldırım, geçtiğimiz ekim ayında "kurumda bazı usulsüzlükler yapıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.