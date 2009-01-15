Yeni teşvik sistemi bu ay Meclis'ten geçecek

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, sektörel, bölgesel ve proje bazlı yeni teşvik sisteminin bu ay sonuna kadar TBMM'den geçirilecek çalışmayı gelecek birkaç gün içinde yapacaklarını söyledi.







Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, şirketlerin birleşmesini ve ölçeklerini büyütmesi özendirmek için Bakanlık bazında vergi ve SSK desteği çalışmalarını yaptıklarını, bu çalışmaların orta ve uzun vadeli olduğunu ifade ederek, teşvikler ile ilgili Hazine Müsteşarlığı ile görüştüklerini, sektörel, bölgesel ve proje bazlı yeni teşvik sisteminin bu ay sonuna kadar TBMM'den geçirilecek çalışmayı gelecek birkaç gün içinde yapacaklarını kaydetti.

Girişimci Bilgi sistemi



KOSGEB ile DEİK arasında imzalanan işbirliği protokolüne Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, TOBB ve DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOSGEB Başkan Vekili Mustafa Kaplan ve DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı katıldı. Toplantıda konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, TOBB ile birlikte ortak yürütülen Girişimci Bilgi Sistemi'ndeki son verileri gelecek hafta açıklayabileceklerini belirterek, bu verilerde 2008'de başlayan küresel krizin özel sektöre etkisini tespit edebilme imkânına sahip olacaklarını dile getirdi.



Firmalar birleşmeli



KOBİ'lerin de yapısal değişim ve dönüşüm sürecine istekli olması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, "Bir firmanın beşe ona ayrılması değil, gerekirse üç beş firmanın bir araya gelerek güçlerini birleştireceği bir yapıyı oluşturmamız gerekiyor. Türk Ticaret Kanunu buna fişek verecek mekanizmalardan bir tanesi ama buna mutlaka vergi ve SKK desteği de yapılacak. Şirket birleşmelerinin ölçek büyütmeleri için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu orta ve uzun vadeli program çerçevesinde olacak" diye konuştu.



‘KOBİ'lerin problemi ölçek’



Girişimci Bilgi Sistemi'nin Türkiye'de ölçeğin ne kadar önemli olduğunu anlattığını belirten Çağlayan, sistemdeki verilere göre 2007 yılı sonu itibariyle 2 milyon 10 bin 277 kayıtlı reel sektör işletmesinin bulunduğunu, bu işletmelerin aynı dönemde 98.6 milyar TL kar elde ettiğine dikkat çekti. Bu karın 50 milyar TL'sinin bin 546 işletme tarafından yapıldığına işaret eden Çağlayan, "2 milyon 8 bine yakın firma 48 milyar YTL firma kar elde etti. KOBİ'lerin en büyük problemlerinden bir tanesi de ölçek problemidir" dedi.



KOSGEB Kanunu Bakanlar kuruluna



KOSGEB'in KOBİ'lere çeşitli destekler verdiğini anımsatan Çağlayan, KOSGEB Kanunu'nu değiştirdiklerini, KOSGEB'in sadece sanayiye değil hizmet ve ticaret sektörüne de açtıklarını vurguladı. KOSGEB Kanun'unu Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na göndereceklerini belirten Çağlayan, yakın zamanda KOSGEB Kanunu'nun da yasallaşacağını söyledi. Sigorta ve vergi borcu olanların KOSGEB kredilerinden faydalanamadığını anımsatan Çağlayan, bugün itibariyle gerek SSK gerekse vergi konusunda KOSGEB kredilerinden borcu olup faydalanamayanların aradaki mahsuplaşma imkanı ve yeniden yapılandırmayla beraber KOSGEB kredilerinden yararlanabileceğini kaydetti. 2008 yılında 1.6 milyar TL yapılan desteğin 2009 yılında en az yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini dile getiren Çağlayan, bu kararı ay sonunda alacaklarını ifade etti.





5 puanlık SKK prim indirimi





İstihdamla ilgili 5 puan'lık SSK indiriminin Ekim ayında uygulanmaya başladığını belirten Çağlayan, "Ekim'de 297 bin kişi bu uygulamadan yararlandı. Gerçekleştirilen indirim tutarı 201 milyon 44 bin 630 TL oldu. Kasım ayında ise 577 bin 598 işletme bu uygulamadan yararlandı. Bu işletmelerden yapılan indirim tutarı da 240 milyon TL oldu" dedi. Kredi Garanti Sistemi'nin de son derece önem arz ettiğinin altını çizen Çağlayan, Kredi Garanti Fonu devam ederken yeni kredi garanti fonu sistemi çalışmasının Sanayi Bakanlığı'nın gündeminde olduğuna işaret etti.



Yeni teşvik yıl sonuna kadar



Teşvik sistemi ile ilgili Hazine Müsteşarlığı ile seri toplantılar yaptıklarını belirten Çağlayan, "Sektörel, bölgesel ve proje bazlı yeni teşvik sistemini ümit ediyorum ki bu ay sonuna kadar süresi geçmeden TBMM'den geçirilecek bir çalışmayı da önümüzdeki birkaç gün içinde yapmış olacağız" dedi.