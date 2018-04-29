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BBC Türkçe

Yeni teknoloji havalimanlarında pasaport sıralarını sonlandırmayı hedefliyor

2020'de Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uygulamaya girmesi hedeflenen sistemde yolcular bir tünelde yürürken yüzleri lazerlerle taranacak. Sistemin tanıyıp onay verdiği kişiler, pasaport sırasına girmeden doğrudan valizlerini almaya gidebilecek.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz şirketi ObjectTech, dünyanın en kalabalık havalimanlarından Dubai Uluslararası Havalimanı için özel bir yüz tanıma sistemi geliştirmek üzere görevlendirildi.

The Times gazetesinin Bilim Editörü Tom Whipple'ın haberine göre, 2020'de uygulamaya girmesi hedeflenen sistemde yolcular bir tünelde yürürken yüzleri lazerlerle taranacak.

Sistemin tanıyıp onay verdiği kişiler, pasaport sırasına girmeden doğrudan valizlerini almaya gidebilecek.

"Biyometrik gümrük" olarak nitelenen bu teknoloji, İngiltere'deki havalimanları tarafından da yakından takip edilecek. Her gün 100 binden fazla kişinin kullandığı Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda uzun pasaport sıraları var.

Gazeteye konuşan ObjectTech şirketinden Tom Morgan, yüz tanıma sisteminin tanıyamadığı kişilerin tünel çıkışında pasaport kontrolüne alınacağını belirtti.

Her ay 8 milyon kişinin kullandığı Dubai Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 2020 Expo etkinliği nedeniyle artması bekleniyor.

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