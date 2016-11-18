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Yeni TCK'nın mimarlarından Prof. Sözüer: 10 yetişkin 14 yaşındaki çocuğu taciz etse, biri evlense, hepsi affedilir!

"AYM yeşil ışık yaktı, tecavüzcüsüyle evlendirme geri geliyor"

18 Kasım 2016 18:59

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, TCK'da, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeye tepki gösterdi. "Geçici madde tecavüzcüyle evlendirme hallerine de af getiriyor. Böyle düzenlemelerin bir süre sonra kalıcı hale geldiğini hep gördük" diyen Sözüer, "Bu kanunlaşırsa,
10 yetişkin 15 yaşından küçük kıza cinsel istismarda bulunur, çocuğa 'Rızam vardı' dedirtilip biriyle evlendirilirse,hepsi affediliyor" ifadesini kullandı.

Sözüer ayrıca, "Kanuna aykırı uygulamanın doğurduğu sorunun çözümü, cinsel istismar mağdurunu tecavüzcüyle evlendirip, faili affetmek değildir" uyarısında bulundu.

Sözüer'in sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

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