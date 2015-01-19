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Dünya

'Yeni Süveyş Kanalı projesinde 250 işçi kayıp' iddiası

Mısır yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı

19 Ocak 2015 13:04

Mısır'ın son dönemdeki en büyük projelerinden Yeni Süveyş Kanalı'nın bir kısmının çöktüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeni Süveyş Kanalı'nın doğusunda yapılan çökeltim havuzlarından biri kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Yerel kaynaklar ise 250 işçinin kaybolduğunu ileri sürdü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Mısır yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Yeni proje 

 

Süveyş Kanalı'nın Kızıldeniz ve Akdeniz tarafındaki bölümlerinin genişletilmesinin yanı sıra "orta kesimlerde" 35 kilometrelik mesafe için de paralel bir kanal açılması planlanıyor.

Genişletme çalışmasının ardından daha önce bazı noktalarda geçiş için bekleyen gemiler, çift yönlü gidiş-geliş imkanına sahip olacak.

Bu projeyle Süveyş Kanalı'ndan geçecek gemi sayısının artacağı belirtilirken, bu projeyle 2023 yılında Mısır'ın kanaldan elde ettiği gelirin yüzde 200'den fazla artacağı ifade ediliyor.

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