Yeni Steve Jobs, Leonardo Di Caprio mu olacak?

Geçtiğimiz Oscar törenlerinde neredeyse tüm insanlığın bir araya gelip akademiye taleplerine rağmen Oscar'ı kazanamayan Leonardo Di Caprio beklenmedik bir rolle karşımıza çıkabilir. Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'ın hayatını canlandırabilir.

2013 yılında çıkan ancak seyircilerden beklendiği kadar ilgi çekmeyen Jobs filminden sonra Sony firması Steve Jobs'un yeni bir biyografi filmini hazırlıyor. David Fincher yerine yönetmenlik için Danny Boyle ile görüşen firma baş rol oyuncusu konusunda da Boyle'ın isteğine uyup Di Caprio'ya gideceği öne sürüldü.

Star gazetesinde yer alan habere göre, agresif tavırlarından dolayı ekipten çıkartılan Fincher ise daha öncesinde film için Christian Bale'i düşünmüş lakin ünlü aktör bunu kabul etmemişti. Scott Rudin tarafından yönetilecek filmin senaryosunu Aaron Sorkin yazacak. Senaryo yine Walter Isaacson'un biyografi kitabı Jobs'tan yola çıkarak hazırlanacak.

Daha önce The Beach filminde bir araya gelen ve oldukça güzel bir iş çıkartan Di Caprio ve Boyle ikilisi bakalım bu filmde de ekip olurlarsa aynı başarıyı gösterebilecek mi? Peki Di Caprio, Steve Job rolüne gider mi?