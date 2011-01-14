-YENİ STATTA İLK ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışında yarın Hollanda'nın Ajax takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da yapılan antrenmanla, sarı-kırmızılılar yeni stadındaki ilk antrenmanını da yapmış oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladılar. Çift kale maç esnasında Culio ile birlikte hava topuna yükselen Barış, yerde kaldı. Sakatlık geçiren Barış, saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra çalışmaya devam etmesine karşın, bir süre sonra antrenmanı bıraktı. Antrenmana, Avustralya Milli Takımı ile Asya Kupası maçlarında bulunan Kewell ile Neill'in yanı sıra, dünkü antrenmanda sakatlandığı duyurulan Pino, sakatlıkları süren Milan Baros, Gökhan Zan, Çağlar Birinci ve Mehmet Batdal katılmadılar. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı ekibin Türk Telekom Arena'daki antrenmanını izledi. Stattaki çalışmaları yakından takip eden Adnan Polat, takımın antrenmanını izlerken, basın mensuplarıyla da sohbet etti. Türk Telekom Arena için yoğun bir şekilde uzun süredir çalıştıklarını aktaran Polat, problemlerin olacağını ancak sürekli oluşacak problemleri çözmek için çaba sarf edeceklerini söylerken, ''Tribünlerin üst katları soğuk oluyor, ama Galatasaray'ın sıcaklığı burayı yakacaktır'' ifadesini kullandı. Ayrıca, antrenman maçında Kazım'ın gol atması üzerine de Polat basın mensuplarına dönerek, ''Bunu yazın. Türk Telekom Arena'daki ilk antrenmanın ilk golünü Kazım attı'' diye espri yaptı.