Yeni Stand-by için ilk adım

BaşbaknTayyip Erdoğan, Washington'da IMF ve Dünya Bankası başkanları ile görüştü. Dünya Bankası Başkanı Zoellick küresel krizin etkilerinin sınırlandırılması için Türkiye'ye yönelik kredi imkanlarını artırma niyetlerini ortaya koyarken, IMF heyeti ile yeni stand-by anlaşması için teknik görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Görüşmede Türkiye-IMF ilişkilerinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

IMF ile "ümük sıkma" polemiğinin ardından Başbakan Erdoğan, G-20 zirvesi öncesinde Hay Adams Otel'de IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelere, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.



Üç alanda destek



Zoellick, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde, "Türk ekonomisindeki gelişimi takdirle karşılıyoruz" diyerek övgüde bulundu. Zoellick, dünyayı etkileyen küresel krizle ilgili değerlendirmelerini Erdoğan ile paylaştı. Zoellick, krizin etkilerinin sınırlandırılması için Türkiye'ye yönelik kredi imkanlarını artırma niyetlerini ortaya koydu. Bu bağlamda istihdam desteği ile KOBİ'ler ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye yönelik ülke kredisi üst limitini artırma eğilimini dile getirdi.



Görüşmelere devam



Başbakan Erdoğan, "Ümüğümüzü sıktırmayız" mesajı gönderdiği IMF'nin Başkanı Dominique Strauss-Kahn ile de bir araya geldi. Görüşmede, IMF ile ilişkilerin devamı ve çerçevesi üzerinde duruldu. Görüşmede, yeni stand-by anlaşması için teknik seviyede çalışmaların devam etmesi kararlaştırıldı. Kahn'ın, dünya ekonomisinin görünümü hakkında Başbakan'a bilgi verdiği görüşmede, küresel krizin etkileri bakımından beklentiler ve değerlendirmeler ortaya konuldu. Görüşme sonunda, Türkiye ve IMF ilişkilerinin devamı için görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

