Yeni stada Recep Tayyip Erdoğan adı verilmek istendi, Volkan Konak Trabzonspor üyeliğinden istifa etti

Sanatçı Volkan Konak, Trabzonspor Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti. Konak, istifa nedeni olarak inşaatı devam eden Akyazı stadına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adının verilmek istenmesini gösterdi.

Volkan Konak, açıklamasında “Trabzon Belediye Başkanı’nın kendi siyasi geleceği adına Trabzonspor’umuzu siyasete malzeme yapışını büyük bir düş kırıklığı içinde öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Volkan Konak, “Camiamızın saygın bireylerine güneşli günler dileyerek, saygılarımı sunarken, geri kalan bencil ve menfaatçi insanlara da 'Yiyin efendiler yiyin, aksırana kadar, tıksırana kadar yiyin' diyorum” diye konuştu.

Volkan Konak'ın istifa açıklaması şöyle:

"Trabzon Kamuoyuna; Mevcut Trabzon Belediye Başkanı’nın kendi siyasi geleceği adına Trabzonspor’umuzu siyasete malzeme yapışını büyük bir düş kırıklığı içinde öğrenmiş bulunmaktayım.

Bizim için Trabzonspor bayrağı ülkemizin asil ve öpülesi Türk bayrağından sonra gelen 2.sırada gelen kutsal bir bayraktır. Bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu taraftar, kongre üyesi bir delege olarak gürül gürül, kutsal ana sütümüz gibi olan Trabzonspor’umuzun adeta canlı canlı etlerinin parçalanmasına artık dayanamıyorum.

Bize su, bize cesaret, bize umut, bize kuvvet, bize kimlik, bize yaşama sevinci olan Trabzonspor’umuzun bir başka camiaya ait kişiye, hem de UEFA’da Trabzonspor’a karşı bir nefer gibi çalışmış şaibeli bir siyasetçiye malzeme olmasını asla kabul etmiyor ve kendi adıma 'Artık yeter' diyorum. Trabzonspor bütün siyasi partilerin üstünde bir camia ve tarihinde çok değerli spor ve futbol insanlarını barındırmış büyük bir kulüptür.

Dolayısıyla Trabzonspor’un emeğinin üzerine basmış, başka bir camiaya ait olan kişinin adının tesislere verilmesini asla kabul etmeyeceğimi belirterek, karanlığa bir ışık yakarcasına kendimi feda ederek, gereğini yapıyorum. Bu tarihten itibaren yıllardır bir parçası olmaktan gurur duyduğum, tribünlerinde ağladığım, sevindiğim, dünyaya kafa tutmayı öğrendiğim Trabzonspor’umun hem Onur hem de kulüp üyeliğinden istifa ettiğimi üzülerek bildiriyorum. Ayrıca camiamızın saygın bireylerine güneşli günler dileyerek, saygılarımı sunarken, geri kalan bencil ve menfaatçi insanlara da 'Yiyin efendiler yiyin, aksırana kadar, tıksırana kadar yiyin' diyorum."