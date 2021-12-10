Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen AKP kurmayları ve Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görüşmesinin ardından yeni spor yasasında sona gelindi. Teklifin, yeni yılda gündeme gelecek ilk düzenleme olması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çerçeve bir metin hazırlayacak. Çalışmalar bu taslak üzerinden devam edecek. Yasa teklifinin iki ana başlığı kulüplerin borçları ve menajerlik sistemi olacak.

Borç sorununa çözüm olacak farklı formüller gündemde. Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak. Borçlanma sınırlandırılacak, bir önceki yılın bütçesinin yüzde 10'unu geçemeyecek. Ayrıca borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanlarına para ve hapis cezası gibi bir dizi yaptırım uygulanması da gündemde.

Menajerlik sisteminde değişiklik

CNNTürk'ün haberine göre, yeni spor yasası ile menajerlik sisteminde de köklü değişiklikler yapılacak. Kayıtdışılığı önlemek için, sözleşmelerin noter tasdikli olması ve bakanlığa bildirilmesi zorunlu hale getirilecek. Hem açık hem de gizli sözleşme yapan futbolculara, bir süre sportif faaliyetten men cezası verilmesi de öneriler arasında.

Spor yasasıyla ilgili çalışma yıl sonuna kadar tamamlanması, teklifin yeni yılda Meclis'e sunulacak ilk düzenleme olması planlanıyor.