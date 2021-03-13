Yeni sözleşme bekleyen Muslera'ya sürpriz talip!

ABD'den Los Angeles FC takımının talip olduğu Fernando Muslera, Galatasaray'ın teklifini bekliyor. Yönetim ise ''Önce şampiyonluk, sonra sözleşme'' yanıtıyla sezon sonunu işaret etti.

Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in takımda kalmasını istediği Muslera’ya ABD’den Los Angeles FC talip oldu.



MLS Ligi’nde yeni sezonun Nisan’da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi.