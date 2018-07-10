T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni sistemin ilk kabinesi yemin etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakan yemin etti

10 Temmuz 2018 18:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından sıra yemine geldi. Yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye yemin etmek için çıktığı sırada CHP'liler TBMM Genel Kurulu'nu terk etti. 

Erdoğan'ın yeni kabinesi şöyle şekillendi:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay 
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar 
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk 
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy 
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu 
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak 
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

ETİKETLER

tbmmhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24