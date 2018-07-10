Yeni sistemin ilk kabinesi yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından sıra yemine geldi. Yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye yemin etmek için çıktığı sırada CHP'liler TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.

Erdoğan'ın yeni kabinesi şöyle şekillendi:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank