Yeni şirket sayısında sert düşüş

Türkiye'de Kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, kurulan şirket ve kooperatif sayısı yüzde 37 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayına ilişkin “Kurulan ve Kapanan Şirketler” verilerine göre, geçen ay 2007 yılının aynı dönemine göre, kurulan şirket ve kooperatif sayısı yüzde 37 azalarak 4 bin 904'den 3 bin 88'e düştü.



Kasım ayında yeni kurulan 3 bin 88 şirketin bin 149'u İstanbul, 366'sı Ankara, 181'i İzmir ve bin 1392'si diğer illerde yer aldı.



Kasım’da 937 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe kuruldu



Kasım ayında kurulan toplam 3 bin 88 şirket ve kooperatifin, 937'si toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 528'i imalat, 423'ü inşaat, 411'i gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, 270'i ulaştırma, depolama ve haberleşme, 141'i otel ve lokantalar sektörlerinde yer aldı.



2008 Kasım'da, geçen yılın aynı ayına göre, kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı yüzde 28,7 azalarak 4 bin 209;dan 3 bine düştü.



Kapanan ticaret unvanlı işyerleri sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azalarak 2 bin 7’den 1 bin 880’e düştü. Bu ayda yeni kurulan 3 bin ticaret unvanlı işyerinin bin 219’u İstanbul, 405’i Ankara, 99’u İzmir ve 1 bin 277’si diğer illerde bulundu.



2008 Kasım ayında kurulan toplam 3 bin ticaret unvanlı işyerinin, bin 96'sı toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 559'u inşaat, 461'i ulaştırma, depolama ve haberleşme, 256'sı imalat, 218'i otel ve lokantalar, 163'ü gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 105;i diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri sektöründen oluştu.

