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Ekonomi

Yeni sınır kapıları geliyor ANKARA (A.A)

16 Ekim 2011 13:08

-Yeni sınır kapıları geliyor ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin artan dış ticaret hacmine paralel olarak, mevcut kapıların yetersiz kalması nedeniyle Irak, Gürcistan ve İran ile yeni sınır kapıları açılması için çalışma başlattı. Türkiye'nin son yıllarda artan dış ticareti, mevcut sınır kapılarının da yükünün artmasına neden oldu. Komşu ülkelerle ortak sınır kapıları açılması amacıyla uzun süredir temaslarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, Gürcistan, Irak ve İran ile toplam 9 yeni sınır kapısının 2 yıl içinde açılması için talimat verdi. Bu kapsamda, Türkiye-Gürcistan arasında Çıldır/Aktaş (Ardahan), Canbaz Demiryolu Kapısı (Ardahan), Muratlı (Artvin) ve Camili (Artvin) sınır kapıları, Irak ile Aktepe (Şırnak), Ovaköy (Şırnak), Derecik (Hakkari), Üzümlü (Hakkari) sınır kapıları, İran ile de Iğdır'da Dilucu sınır kapıları açılacak.

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