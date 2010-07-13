Yeni sezonda tüm maçlar canlı yayınlanacak

T24 - İstanbul'da yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, yeni sezonda haftada 9 maçın canlı olarak yayınlanmasına karar verildi.



Les Ottomans Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Egemenoğlu ve Levent Kızıl, Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, diğer kulüplerden temsilciler ve yayıncı kuruluş Digitürk'ün Genel Müdürü Ertan Özertem hazır bulundu.





9 maç canlı yayınlanacak



Vakfın Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş olarak biraraya gelip, yayın talimatnamesini son haline getirdiklerini, yeni sezonda haftada 9 maçın da canlı olarak yayınlanacağı bir sistemde karar kıldıklarını söyledi.





Yayınlar artık şova dönük olacak



Türk futbolunun üç ayağını oluşturan TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş olarak son 1 ayda 3. toplantılarını yaptıklarını bildiren Gümüşdağ, ''Gündemimiz yayın talimatıydı. Bugün itibariyle yayın talimatı neticelendi. Yeni dönemde yayınların çok daha ilgi çekeceğini ve şova dönük olacağını söyleyebiliriz. Her hafta 9 tane canlı yayınımız olacak. Bu durum, kulüpler, sponsorlar ve yayıncı açısından çok önemli. Hepsinin eksilerini ve artılarını değerlendirip, yayın talimatını TFF Başkanımızın da katıldığı bu buluşmada neticelendirdik. Artık federasyonumuz, yönetim kurulunda alacağı kararla resmileştirecek. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri toplam 9 tane maç canlı olarak izleyicilere ulaştırılacak. Haftanın 3 veya 4 günü kullanılarak maçlar verilecek. Artık yayın sayısı 9 maça çıkarıldı. Her üç taraf da ortak bir noktada buluştu ve olumlu şeyler çıktı'' dedi.



Diğer yandan, stat ışıklandırmalarının yetersiz olması konusuna da TFF'nin el attığını belirten Gümüşdağ, Türk futbolu açısından çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.





