Turgay Şeren Sezonu'nda çizgi hakemi yok

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu fikstürü çekildi. Toplantı ve kura, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da yer alan idari merkezinde yapıldı. Yeni sezon öncesinde yapılan kural ve uygulama değişikliklerinin arasında çizgi hakemi uygulamasının kaldırılması da yer aldı.

Birçok kural ve uygulamada yapılan değişiklikle, 2016- 2017 sezonu itibariyla yapılan kırmızı kartlık hareket, temas olmasa dahi kırmızı kartla cezalandırılacak. Ceza alanında bariz gol şansı pozisyonunda kırmızı kart gösterimi kuralı da hafifletilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Turgay Şeren Sezonu'yla başlayacak kural ve uygulama değişiklikleri şöyle:

-Çizgi hakemi uygulaması 2016-2017 sezonu itibariyle olmayacak.

-Kırmızı kartlık hareket, temas olmasa dahi kırmızı kart gösterilerek cezalandırılacak. Temas şartı aranmayacak.

-Santra vuruşunun ileriye yapılma zorunluluğu kaldırıldı. Artık santra vuruşları geriye doğru da gerçekleştirilebilecek.

-Ekipman değişikliği için kenara gelen oyuncular oyunun durmasını beklemeyecek. Hakemden izin alarak oyuna dönebilecek.

Ceza alanı içerisinde bariz gol şansı içeren faul pozisyonlarında doğrudan üçlü cezaya (penaltı, kırmızı kart, bir karşılaşmadan men) sebep olan karar hafifletilecek.

-Penaltı atışı öncesi çizgiyi terk eden kaleci sararacak. Vuruş öncesinde ceza sahasına giren oyuncular da sarı kart görecek ve penaltı tekrar edilmeyecek.

İlk 11’deki bir oyuncu maç başlamadan kırmızı görebilecek. Onun yerine başka bir isim kadroya dahil edilebilecek. Yedek oyuncunun kırmızı kart görmesi halinde listeye yeni oyuncu eklenmeyecek.

Eğer sahaya yabancı biri (oyuncu listesindekiler, yedekler, oyundan çıkanlar, kırmızı kart görenler, teknik heyet, yetkililer hariç) girer ve o sırada top da kaleye doğru gidip gol olursa ve sahaya giren kişi savunma oyuncusunu engellemez ya da topa bir müdahalede bulunmaz ise gol geçerli olacak.