Yeni sezona merhaba

Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenu'nin paylaştığı "Binbir Gece", Kanal D'de bu gün yeni bölümüyle saat 22:00'de ekrana geliyor.



Yeni bölümde; Onur ve Şehrazat, kendilerine zehir olan düğünün etkisinden kurtulmaya çalışırlar. Gerçek babasının annesine yazdığı mektuplan bulan Kerem, Seval'den geçmişin hesabını sorar.



Herkesten habersiz dünya evine giren Burak ve Sezen, balayının tadını çıkarırlar. Kerem'in yine kendi sorunlarına gömülmesi, Bennu'yla arasını açar. Burhan, Ahu ve annesinin boşanma pazarlığına son noktayı koyar. Ahu, kendini yeni bir maceraya atar...

