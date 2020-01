Yeni sezon başladı; peki "Karşı Lig" nedir?

2014’te “Endüstriyel futbola, ırkçılığa ve milliyetçiliğe, cinsiyetçiliğe, her türlü nefret ve ayrımcılığa Karşı Lig” sloganıyla yola çıkan Karşı Lig’in 2017-18 sezonu, 15 Ekim Pazar günü oynanan maçlarla başladı.

Maçları Kalamış Gençlik Merkezi'nde oynanan Karşı Lig'de 16 takım mücadele ediyor. Yalnızca pazar günü maç yapılan ligde karşılaşmalar 15.00'te başlıyor.

Karşı Lig'de yeni ekiplerin en büyük sorunu kadın futbolcu bulabilmek. Zira 6'şardan oynanan karşılaşmalarda bir takım sahada en az 3; kadroda 6 kadın futbolcu bulundurmak zorunda.

Yaklaşık olarak 8 ay sürecek lig maratonunun ardından şampiyonu Mayıs'ta belli olacak olan Karşı Lig'in Forza Yeldeğirmeni ekibi, ligi şöyle tanıtıyor:

Karşı Lig: Futbol Başka Türlü Oynanabilir

Yine güz geldi, sonbahar mı kış mı yoksa ilkbahardan kalma bir gün bilmediğimiz mevsim garipliklerinin olduğu günlerde, gün batımı denize doğru pembe renkle batarken Karşı Lig başlar. Başlamadan önceki hazırlıklar yazın revahetini geride bırakarak hızlanıyor. Eski takımların bir kısmı devam ediyor, ayrılanlan takımların yerine yeni takımlar ekleniyor. Bir günde 8 maçın oynayacağı saha ayarlanıyor, manifesto revize ediliyor, ligin örgütlenmesi için forum yapılıyor, planlar oluşturuluyor, fikstür çekiliyor, açılış konsepti belirlenmeye çalışılıyor. Her takım eksikliklerini gidermekle meşgul. Yeni gülen yüzlerle kaynaşmalar oluyor.

Yeni takımların bir konsepti, logosu, forması ve birlikte oynayabilecekleri iklim doğuyor. Yeni takımların bazılarının en büyük sorunu kadın oyuncu bulmak. Zira sahada en az 3, kadroda 6 kadın olacak. Yoksa Karşı Lig’e girilmez, hep dert hep tasa gibi olması gereken yemek sonrası içilen şekerli kahve tadında…

Birileri “Bütün Renklerimizle Bir Aradayız” pankartı hazırlıyor. Birileri “Futbol Herkes İçindir” videosu çekiyor, birileri açılış teması olan “Futbolda Cinsiyetçiliğe Son” pankartını hazırlıyor. Malum futbol dünyası eril bir dünya ona dair birkaç kelam etmek gerekecek. Birileri, görünmez bir komite gibi, işler tıkırında yol alıyor ve her şey hazır, 8 maçta kimin kiminle oynayacağı da belli olduğuna göre çalsın başlama ıslığı.

Hava futbol oynamaya müsait, hava futbol oynayanları izleyip çekirdek çitlemeye, bira yudumlamaya fevkalade müsait. 15 Ekim saat 15.00’da Lig’in 5. sezonu başlıyor.

Ve ilk maç başlıyor. Fahrenayt 451 & Ayaktakımı. Ayaktakımı ligin yeni takımı, kadınlar ilk defa maça çıkacak biraz heyecanlılar, Fahrenayt 451 daha eski bir takım, deneyimli, yeni gelen dostlara güven vermeli, veriyor da.

Bu Lig’de oynanan maçlar diğer maçlara benzemiyor. Sert girmek yok, topa abanmak pek seyrek, uzaktan şut artık fazla tercih edilen bir şey değil, küfür yok, asabiyet yok, karşı takım gol attığında alkışlayan oyuncular var, oyuncu düştüğünde elini uzatıp kaldıran var, gol atamayınca feryat figan sesleri yok ve kahrolan insanlar namevcuttur. Kale yanında bekleyen yedek oyuncular içerdekilere taktik veriyor, karşı takımın oyuncularına takılıyorlar, neşeli bir oyun sürüp gidiyor.

Düşük tempo; paslı oyun!

Ligin bir iki maçı dışındaki maçların temposu düşük gibi. Paslı oyunlar tercih ediliyor. Daha düşük tempolu bir oyun daha fazla oyuncunun oyuna katılmasını sağlıyor, sakatlıklar yaşanmıyor, daha az kemik sesi duyuluyor, ambulans gelmiyor. Karşı Lig, futbol başka türlü oynanabilir demek isteniyor.

5. sezonda Lig’de gözlenen o ki geçen sene benimsenemeyen 3 kadın kuralı benimsenmiş, kadınlar sahada daha aktif ve oyun da kuruyorlar. 4 kadın oyuncu oynayan takımlar, buradayım diye hem vücut dili ile hem sesleriyle kadınlar çok daha güzeller.

Erkek oyuncularda eski sezonlara göre bir değişim sezmek mümkün. Daha takım oyununa yatkın, pas veren, dandun dundan girmeyen, küfür unutulmuş ya da toplumsal baskı gizlenmesine neden olmuş. Neyse önümüzdeki maçlara bakalım hesabı…

Haftanın teması Futbolda Cinsiyetçiliğe Son olmasına rağmen Nuriye ve Semih için pankartlar var, 10 Ekim’de katledilenleri anan pankartlar hazırlanmış. Lig sözlerini söylemeye devam ediyor. Sarı karton üzerine şakacı tonda “ Pas vermeyene sarı kart” uyarısı ligde var edilmeye çalışılan anlayışa katkı niteliğinde. Ve beklendiği gibi akşamın pembeliğinde son maçlar gülen yüzlerle son buluyor.

"Karşı' kültürü yaymak önemli!"

Bu Lig başka bir lig;

Bu alanlar bizim ‘güvenli’ alanlarımız, yakalanacak her başarı, buralarda muhalefet cephesinin alanını genişletecek. Daha şimdiden lig dışında bazı takımlar toplumsal cinsiyet rollerine kafa atan söylemler üretiyorlar, gözlemliyoruz. Bir yol açılmış durumda. Karşı Lig açılan bu yola mütevazı bir katkı sundu. Ama asıl hedef her yerde her alanda ‘kendi’ liglerimizi kurmak, gülümseyen futbolla bir o kadar da manifestomuzda geçen “iddalı” lafları gerçekleştirebilmek adına önemli. Kendi alanlarımızı örmek adına önemli. Endüstriyel, ırkçı, paracı, cinsiyetçi, sömürücü ve türcü anlayışa karşı alternatif ligler kurmak ve bu kültürü geliştirmek, yaymak bizler için önemli…

Top yuvarlanıp gediğini bulsun diye bir sezona daha heyecanla başladı Karşı Lig.

Forza Yeldeğirmeni

Not: Karşı Lig Mayıs 1018’e kadar devam ediyor ve 16 takım top koşturuyor. Maçlar Pazar günleri saat 15.00’da Kalamış Gençlik Merkezinde oynanıyor.

Takımlar: A-Raf, Ayaktakımı, Başka Takım, Beleştepe, Bome Dersim, Cafer İdman Yurdu, Fahrenayt 451, Famsızlar, Forza Yeldeğirmeni, Karaköy İdman Yurdu, Karşı Radyo, Karşı Semt, Kuzgunguc Bostan Celtics, Spartakİstanbul, Selamsız Bandosu, Lazona,