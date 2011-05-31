-YENİ ŞEHİR İÇİN 125 BİN KONUT GEREKİYOR ANKARA (A.A) -31.05.2011 - Başbakan Erdoğan'ın ''500 bin nüfuslu yeni bir kent yapılacağını'' açıkladığı Ankara'da, 1 Mayıs 2011 itibariyle yaklaşık 1,8 milyon konut bulunuyor. Zamanlaması henüz netleşmese de 500 bin nüfuslu ''yeni şehir'', ortalama 4 kişilik hane büyüklükleri dikkate alınırsa, 125 bin civarında yeni konut yapımını gerektiriyor. 125 bin yeni konut ise Ankara'nın toplam konut stoğunun yaklaşık yüzde 7'sinin yenilenmesi veya stoğun bu kadar artırılması anlamına geliyor. TOKİ'nin ve belediyelerin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri dikkate alındığında, 125 bin konut yapımının fazla uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2000 yılı verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon 70 bin 93 hane bulunuyor. Bu hanelerin 10 milyon 290 bini ev sahibi, 3 milyon 604 bini kiracı, 310 bin 347'si lojmanda oturuyor. 730 bin 65 hane ev sahibi değil ama oturduğu eve kira da ödemiyor. Hanelerin 125 bin 452'si ''diğer'' 9 bin 10'u ''bilinmeyen'' kategoride değerlendiriliyor. TÜİK'in aynı verilerine göre, Ankara'da 1 milyon 18 bin 371 konut bulunuyor. Bu Türkiye konut stoğunun yüzde 6,7'sini oluşturuyor. -ADRESE DAYALI NÜFUS VERİLERİ'NE GÖRE TÜİK'in, konut sayısı ve konutların nitelikleri, sahiplik durumu ile ilgili daha yeni tarihli bir verisi bulunmuyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı Adrese Dayalı Nüfus Verileri'ne göre, 1 Mayıs 2011 itibariyle, Ankara'da, 67 bin 901'i köylerde, 1 milyon 801 bin 215'i belediye bölgelerinde olmak üzere toplam 1 milyon 869 bin 116 konut adresi bulunuyor. Adrese dayalı verilere göre, Türkiye'de 1 Mayıs 2011 itibariyle 4 milyon 585 bin 660'ı kırsalda, 22 milyon 278 bin 548'i belediye bölgelerinde olmak üzere toplam 26 milyon 864 bin 208 konut adresi kaydı var. Ancak bu verilerde, konutların nitelikleri, sahiplik durumu ve oda sayısı ile ilgili veriler bulunmuyor. Bu veriler oluşturulurken, konutların boş ya da doluluk durumuna bakılmıyor. Kapıcı daireleri de sayıya dahil. Ayrıca, bu veriler belediyeler tarafından bildirildiği için, mükerrer kayıtların olduğu tahmin ediliyor. -ANKARA'DAKİ KONUTLARIN DURUMU: TUVALETİ, BANYOSU, SUYU OLMAYAN KONUTLAR... TÜİK'in 2000 yılı verilerine göre, Ankara'da bulunan 1 milyon 18 bin konuttan 1468'inde tuvalet, 18 bin 256'sında banyo, 7 bin 529'unda mutfak, 17 bin 234'ünde ise su yok. Konutların 58 bin 34'ünde tuvalet, 6 bin 986'sında banyo, 5 bin 57'sinde mutfak, 19 bin 686'sında ise su dışarıda. Aynı yıl itibariyle; Türkiye genelinde 15 milyon konuttan 874 bin 984'ünde su, 403 bin 135'inde mutfak, 542 bin 328'inde banyo, 170 bin 886'sında tuvalet olmaması dikkat çekici. Ancak, son 10 yılda TOKİ ve belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle, tuvalet, banyo, mutfak ve su sorunu yaşanan konutların sayısında çok ciddi bir azalma olduğu tahmin ediliyor. Aynı tarihli verilere göre, Ankara'daki konutların yarısından fazlası, yüzde 56'sında 4 oda bulunuyor. Ankara'da 1 milyon 18 bin 371 konuttan 571 bin 21'ini 4 odalı, 302 bin 150'si 3 odalı, 77 bin 434'ü 2 odalı. Konutlardan 8 bin 232'si tek odalı iken, 58 bin 964 konutta 5'den fazla oda bulunuyor. -YILDA ORTALAMA 60-100 BİN KONUT SATILIYOR Türkiye genelinde, 2008'de 427 bin 105 konut satılırken, bu satışların 87 bin 87'si Ankara'da gerçekleşti. Konut satışları, 2009'da Türkiye genelinde 531 bin 746'ya, Ankara'da ise 101 bin 246'ya ulaştı. Geçen yıl, Türkiye'deki konut satışları 357 bin 341'e, Ankara'daki satışlar ise 62 bin 6'ya düştü. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Türkiye genelinde 91 bin 71 konut, Ankara'da ise 15 bin 705 konut satıldı. -TOKİ, ANKARA'DA 82 BİN KONUT YAPIYOR, YATIRIM TUTARI 5,3 MİLYAR LİRA Ankara'da konut üretiminde Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ve belediyelerin uyguladığı kentsel dönüşüm projelerinin önemli payı bulunuyor. TOKİ, şimdiye kadar Ankara'da, 24 bin 510'u dar ve orta gelirli vatandaşlar için olmak üzere, toplam 115 projede, 44 bin 819 konutun yapımını tamamladı. Halen, 44 projede, 18 bin 428 konutun inşaatı devam ediyor. TOKİ'nin Ankara'da yaptığı veya yapımına devam ettiği konut sayısı, halen 63 bin 247'ye ulaştı. Ankara'da toplu konut bölgesi olarak belirlenen alanlarda, TOKİ, Eryaman'da 24 bin 433, Kuzey Ankara Proje bölgesinde 8 bin 480, Gölbaşı bölgesinde ise 5 bin 266 konut yaptı. Proje ve ihale çalışmaları devam eden 18 bin 625 konut ile birlikte TOKİ Ankara'da toplam 81 bin 872 konuta ulaşacak. TOKİ'nin Ankara'daki toplam yatırım bedeli ise 5,3 milyar lirayı aştı.