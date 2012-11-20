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Aysel Tuğluk: Yeni bir dönem başladı, geçmişte yapmadıklarımızı konuşacağız

Murat Aksoy, Aysel Tuğluk'un 'Bizim için de yeni bir dönem başladı. Bundan sonra izleyeceğimiz politikaları belirlemek için konuşacağız' dediğini yazdı

20 Kasım 2012 22:57

 

Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, açlık grevlerinin sonlaması ardından DTK Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk’un kendisine “Bizim için de yeni bir dönem başladı. Bundan sonra izleyeceğimiz politikaları belirlemek için konuşacağız. Geçmişte yapmadığımız ama yapmamız gerekenler neler onu konuşacağız” dediğini yazdı. “Bundan sonra daha yapıcı bir muhalefet izlememiz gerekiyor” diyen Tuğluk, “Öcalan'la görüşmelerin kesildiğine hiç inanmadım. Yeni sayfa açıldı” ifadesini kullandı.     

Aksoy’un Yeni Şafak’ta yayımlanan (20 Kasım 2012) “Tuğluk: Yeni sayfa açıldı, artık yapıcı muhalefet yapmalıyız” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Dün DTK Eşbaşkanı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ile konuştum. Tuğluk, 'Açlık grevine girenler kararlıydı ve onları ancak Öcalan ikna edebilirdi ve etti de' dedi. 'Siz bundan sonraki süreçte sorumluluk alacak mısınız' diye sorduğumda, 'Bizim için de yeni bir dönem başladı. Bundan sonra izleyeceğimiz politikaları belirlemek için konuşacağız. Geçmişte yapmadığımız ama yapmamız gerekenler neler onu konuşacağız. Eğer hükümetle yeniden diyalog süreci başlatılırsa -ki ilk adım atıldı- bizim parti olarak daha kolaylaştırıcı ve ön alıcı rolümüz olabilir' dedi. Tuğluk ekledi; 'Bundan sonra daha yapıcı bir muhalefet izlememiz gerekiyor. Öcalan'la görüşmelerin kesildiğine hiç inanmadım. Yeni sayfa açıldı ve bu sayfaya güzel bir geleceğin hikayesini hep beraber yazalım' dedi.”

Aksoy, yazısının geri kalan kısmında “Abdullah Öcalan ile devlet arasındaki görüşmelerin müzakerelere dönüştüğünü ve 7-8 maddelik bir yol haritası üzerinde anlaşıldığını” öne sürdü. 

 

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