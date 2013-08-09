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Bilim / Teknoloji

Yeni Samsung'la isterseniz yüzebilirsiniz

Akıllı cep telefonunda Amerikan teknoloji devi Apple'ın en büyük rakibi olan Güney Koreli Samsung şirketi, 'Galaxy S4 Mini' ve 'Galaxy S4 Zoom' dan sonra 'Galaxy S4 Active'yi piyasaya sürdü

09 Ağustos 2013 11:56

Teknoloji devlerinin akıllı cep telefonu piyasasındaki inanılmaz rekabeti farklı ürünlerin üretilmesine neden oluyor. Samsung, "Galaxy S4"ün "Outdoor" varyantını da piyasada. Suya ve toza karşı dayanıklı bu akıllı telefonla yüzebilir ya da duş alabilirsiniz.

"Galaxy S4 Active" diğer "Galaxy S4" versiyonlarından sadece birkaç milimetre daha geniş ve kalın. Bu durum ona suya ve toza karşı dayanıklı olma özelliği kazandırıyor.

Samsung'un yeni akılı telefonu 30 dakika süreyle 1 metre derinlikte pis bir suda kalsa bile etkilenmiyor. Pis suyun altında 30 dakika kalan telefonu kullanmak için sadece bir bezle temizlemek yetiyor.

Samsung, yeni akılı telefonu "Galaxy S4 Active"ı sudan korumak için bütün elektronik parçalarını plastikle kaplamış. Bu durum elektronik parçaların sudan zarar görmesini önlüyor.

"Galaxy S4 Active" kullanıcıları cep telefonlarıyla duşun altında ya da yüzerken mesaj atabilir ve rahatça konuşabilir.

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