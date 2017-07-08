Yeni Şafak'tan Hürriyet'te: Amacına ulaştı

Yeni Şafak gazetesi, "Hürriyet gazetesi ve Doğan Haber Ajansı’nın günlerdir Suriyeli mültecileri hedef gösteren yayınları, barbarca bir cinayetle sonuçlandı" iddiasında bulundu. Gazete, "Sakarya Kaynarca’da iki cani, tecavüz ettikleri Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğini katletti" hatırlatmasının yapıldığı haberde Hürriyet ve Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberlerin de cinayette etkili olduğu ileri sürüldü. "Amacına ulaştı" başlığıyla verilen haberde, Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık çoçuğunun katledilmesinin detaylarına yer verildi.

Doğan Haber Ajansı dün karnındaki bebeği ve çoçuğuyla öldürülen kadın hakkında "Birol K. ve Cemal B'nin Halid Al-Rahmun ile aynı tavuk kesimhanesinde çalıştıkları, birkaç gün önce aralarında kimin daha fazla çalıştığı konusunda tartışma çıktığı öğrenildi. Ancak, öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K'nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak'ta yer alan haber şöyle:

​Amacına ulaştı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile Suriyeli kadını tecavüz ettikten sonra öldüren ve 10 aylık Halaf Al-Rahmun adlı bebeğini de vahşice boğarak öldüren caniler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki cani tutuklandı. Olay, önceki gün Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk kesimhanesinde çalışan 35 yaşındaki Birol Karacal ve 22 yaşındaki Cemal Bay isimli iki cani arasında, işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun ile teknik bir konu nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında iki cani mesaiden erken ayrıldı, Suriyeli işçinin Merkez Mahallesi’nde bulunan evinin kapısını levye ile kırıp 20 yaşındaki Emani Al-Rahmun adlı eşini zorla kaçırdı.

Tecavüz edip öldürdüler

Şahıslar, Suriye uyruklu Emani Al-Rahmun isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak öldürdü. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonrasında yakalanan kişiler suçlarını itiraf etmesi üzerine, hamile Suriyeli kadın ve 10 aylık çocuğunun cesedi Topçu Mahallesi Dağyeniköyü civarında bulunan ormanlık alanda jandarma ekiplerince bulundu.

Doğum izni için mesaiye kalmış

Olaydan 1 gün önce katiller ve Suriyeli kocanın iş yerinde teknik bir olay yüzünden tartıştığı öğrenildi. 2 katil ve tecavüzcü mesai saati bitince iş yerinden çıkarak evlerine gitti. Suriyeli mülteci ise o gece iş yerinde mesaiye kaldı. Mesaiye kalma sebebi ise eşi, katliam olmasaydı 1 gün sonra doğum yapacaktı. Suriyeli mültecinin eşinin doğumu için izinli olması gerekiyordu. O günün mesaisini gece çalışarak geçirdi. Adamın mesaiye kaldığını bilen katiller ise gece için plan yaptı. O gece 03.00 sularında katiller kadının evine giderek kapıyı levye ile kırıp açtı.

Ağlayan bebeği evde boğdular

Mağdur kadın evin içinde çığlık atmaya başlayınca, katiller kadını bayıltarak susturdu. Bu kez 10 aylık bebek ağlamaya başladı. Katiller bebeği evin içerisinde 1 dakika içerisinde boğarak öldürdü. Daha sonra bayılttıkları Suriyeli kadını ve öldürdükleri 10 aylık bebeğin cesedini alarak evden uzaklaştılar. Kadını ve öldürdükleri çocuğu, Kaynarca Topçu Köyü Dağyeniköy Mahallesinde bulunan ormanlık alana götürdüler. Burada kadına tecavüz eden katiller, daha sonra taşla genç kadını vahşice öldürdü. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hamile olduğu ve katliam olmasaydı 1 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Olaydan geriye, ailenin evinin kapısında, 10 aylık bebeğin patikleri kaldı.

Ertesi gün işe gittiler

Katiller olaydan sonra ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi işe giderken, Suriyeli mülteci ise mesaiden çıkıp evine gitti. Kapısının kırık olduğu gören koca, jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından, koca ilk olarak aynı iş yerinde çalıştığı katillerin ismini verdi. Jandarma biri evli olan 2 katilin evine gitti. Burada bulamayınca iş yerine yapılan operasyonda 2 katil ve tecavüzcü yakalanarak gözaltına alındı. Dakikalar süren çarpraz sorgu sonrasında zanlılar suçunu itiraf etti. Zanlılar, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemleri ve Yenikent Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Kaynarca Adliyesi’ne sevk edilirken gazetecilerin sorduğu soruya, 'pişmanız' cevabını verdi. İki cani, adliyedeki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esed’den farkları yok

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yakalanan iki suçlunun cezalarını en ağır şekilde çekmesi gerektiğini söyledi. Bakan Sayan Kaya, Twitter hesabı üzerinden, “Provokasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye’deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur” dedi. Kaya, şu mesajları paylaştı: ‘’Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz. Terörün ve barbarlığın ırkı, milliyeti yok. Yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekmeliler. Tarih boyunca dara düşen, zorda kalana kapılarını ve yüreğini sonsuz merhametiyle açan bu topraklar Suriyeli kardeşlerimizin de evidir. Zalim bir rejimin vahşetinden dolayı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan kardeşlerimiz muhacirdir. Samimiyet ve güvenle Türk halkının gönlüne sığınmış kardeşlerimizin incinmesine, karanlık planlara alet edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Mültecilerin suç oranı düşük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa, 16 Nisan referandumunu dert ettiği kadar ölümden kaçan milyonlarca mülteciyi, onlara insanlık adına sığınan milyonlarca mülteciyi dert edinmemiştir.” dedi. Soylu, Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde düzenlenen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısında 81 ilden gelen il göç idaresi müdürleriyle bir araya geldi. Türk milletinin göç meselesine yüz yıllardır alışkın olduğunu ve insanlığa karşı görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Soylu, Batı medeniyetinin göç meselesinde hiç iyi sınav vermediğini, taahhüt ettiklerini yerine getirebilmekten aciz olduğunu ifade etti. SURİYELİLERİN SUÇ ORANI DÜŞÜKSoylu, 2014-2017 yıllarında Suriyelilerin karıştıkları olayların yüzde 1,32 oranında ve bunun emniyet ile jandarmanın güvenlik istatistikleriyle karşılaştırıldığında 3 kat düşük olduğuna dikkati çekerek, söz konusu meselelerin bazı kesimlerce çarpıtıldığını ifade etti. Soylu, “450 bin Suriyeli ülkelerine, kendi barınma merkezlerine bu büyük milletin ortaya koymuş olduğu ev sahipliğiyle, misafirperverlikle ve insanlıkla kavuşmuş oldu. Bu büyük milletimizin başarısıdır. Azez’de oluşturduğumuz durum, El Bab’ta oluşturacağımız durumlarla bu sayı katbekat artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Misafirler külfet değil rahmet

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelinde camilerde okunan cuma hutbesinde, “Misafir kardeşlerimizi külfet değil, rahmet vesilesi olarak görelim. Bazılarının yanlışlarını tamamına yüklemeyelim. Bilelim ki kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz bizlere emanettir. Merhametimize sığınan, bizden yardım uman her bir can, imanımız, İslamımız ve insanlığımızın bir imtihanıdır.” ifadelerine yer verildi. Son zamanlarda milletin bu alicenaplığına gölge düşürecek birtakım olumsuzluklara üzüntüyle şahit olunduğu belirtilen hutbede, özellikle kimi çevrelerce Türkiye’nin kardeşlik ve misafirperverliğine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü vurgulandı.

İdam isteriz sloganları

Caniler, polisteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Yenikent Devlet Hastanesine, daha sonra Kaynarca Adliyesine sevk edildi. Toplanan vatandaşlar ‘idam’ isteriz diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Olayların büyümesinin ardından olay yerine Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı.

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