Yeni Şafak'tan Gezi eylemlerinin arkasına 50 kişilik ekip var iddiası

Yeni Şafak Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin iddiasına göre, eylemlerin arkasında 50 kişilik bir ekip var. MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat ekiplerince hazırlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda,Gezi Parkı eylemlerini provoke eden 50 kişilik organizatör grubu isim isim anlatıldı.

İşte Yeni Şafak'ın o haberi:

Gezi Parkı'nda ağaçların kesileceği bahanesiyle başlayan, ancak kısa sürede 'hükümet istifa' kampanyasına dönüşen eylemlerin ardından 'çok özel bir ekip' çıktı. Ülkeyi kaos ortamına sürükleyen olaylarla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatan istihbarat birimleri şok bilgilere ulaştı.



Yenişafak'tan Cihat Arpacık'ın haberine göre; MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat ekiplerince hazırlanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda,Gezi Parkı eylemlerini provoke eden 50 kişilik organizatör grubu isim isim anlatıldı. Aralarında Özel Kuvvetler birimi üyesi askerlerin de olduğu grupta, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve işadamlarının da yer aldığı öğrenildi.



ÖKK emeklisi de var

Başbakan Erdoğan'a sunulan raporda, eylemleri organize ettiği belirtilen 50 kişinin hesap hareketleri, telefon görüşmeleri ve internet üzerinden yazışmaları detaylarıyla anlatıldı. Eylemlerin birkaç ay öncesinden organize şekilde planlandığı belirtilen raporda, tespit edilen 50 kişinin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları da ortaya konuldu. Sözkonusu organizatör grubunun içinde etkin durumda bulunan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli olduğu öğrenilen 2 asker ise raporun en dikkat çekici unsuru olarak göze çarptı. Yüksek rütbeli bu askerlerin Gezi Parkı eylemleri sonrası ikinci adım olarak, Hatay ve Mersin'de Alevi-Sünni çatışması çıkarmak için provokatif eylem hazırlığında oldukları iddia edildi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından olası provokasyon girişimlerine karşı ilgili tüm birimler 'acil' koduyla uyarıldı.

Balyoz Darbe Planı davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Tümamiral Fikret Güneş'in, Gezi eylemcilerine hitaben yazdığı mektubun da yer verildiği raporda, eylemler sırasında kışkırtma amaçlı atılan Twitter mesajları da kayda geçti. İllegal gruplara sızmış MİT ve Emniyet'e bağlı haber elemanlarının aktardığı bilgilerin de, 'sivil darbe' hedefleyen 50 kişilik organizatör ekibin amacını doğrular nitelikte olduğu ifade edildi. Bu kişiler hakkındaki bilgilerin adli makamlara iletilmesinin ardından savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.



Tencere tavayla mahalle kavgası



Güvenlik birimleri, Başbakan Erdoğan'a sundukları raporda 'Gezi Parkı' olayları ile aynı anda başlayan 'tencere tava' eylemlerinin de organize planlandığı tespitini yaptı. Gürültü çıkarmak suretiyle vatandaşların rahatsız edildiği 'tencere-tava' eylemleriyle mahalle aralarında çatışma çıkarmanın hedeflendiği belirtildi. Can kayıplarının ve yüzlerce yaralının kayıtlara geçtiği eylemlerde örgüt bağlantısı olduğu tespit edilenlerin tutuklanma işlemi sürerken, olaylar esnasında Türkiye'den iki haftada yaklaşık 8 milyar dolarlık sıcak para çıkışı yaşandığı da Başbakan'a sunulan raporda ifade edildi.

Haber elemanları doğruladı

Balyoz Darbe Planı davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Tümamiral Fikret Güneş'in, Gezi eylemcilerine hitaben yazdığı mektubun da yer verildiği raporda, eylemler sırasında kışkırtma amaçlı atılan Twitter mesajları da kayda geçti. İllegal gruplara sızmış MİT ve Emniyet'e bağlı haber elemanlarının aktardığı bilgilerin de, 'sivil darbe' hedefleyen 50 kişilik organizatör ekibin amacını doğrular nitelikte olduğu ifade edildi. Bu kişiler hakkındaki bilgilerin adli makamlara iletilmesinin ardından savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.

32 kişi daha tutuklandı

Gezi Parkı eylemleri sırasında kamu malına zarar verip halkı isyana tahrik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınanların mahkeme işlemleri dün de sürdü. 'Vandal' olarak bilinen operasyonda İstanbul'da tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 9'u tutuklanırken, 8'i ise serbest bırakıldı. Böylelikle İstanbul'da Gezi eylemlerinden ötürü tutuklanan kişi sayısı 33'e yükseldi. Mahkeme, 17 zanlıyı da 'adli kontrol tedbiri' kararı vererek serbest bıraktı. Başkent Ankara'da ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 23'ü tutuklandı, kalan 3 zanlıya ise adli kontrol tedbiri uygulanacak.

Balyozcu paşanın Gezi mektubu

Başbakan'a sunulan raporda, Balyoz Darbe Planı davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Tümamiral Fikret Güneş'in mektubuna da yer verildi. Güneş, mektupta eylemcilere şu şekilde sesleniyor: 'Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve tüm ülkeye yayılan bu direniş ateşi Silivri'de tutsak bulunan bizlerin gücüne güç katmıştır. Türk gençliğine güveniyoruz, sizinle gurur duyuyoruz. Önemli olan içerideki tutsaklık değil, dışarıdaki tutsaklıktır. Sizler bu tutsaklığınızdan kurtuldunuz, artık önünüzde durabilecek güç yoktur!'