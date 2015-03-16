İnternet yasağı Yeni Şafak'ın da kapısını çaldı: İsterseniz gazeteyi kapatalım

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimi Latif Kadir Kaya, yasa dışı dinleme ve casusluktan tutuklu Kürşat Durmuş’un isteği üzerine, “Gazetecilerin evlerini basın, bilgisayarlarına el koyun” talimatı veren savcı ile ilgili 28 haber sitesi ve 31 linke erişimi engelledi. Torba yasayla getirilen ve internette sansür ve erişim engellemenin kolaylaştırdığı gerekçesiyle eleştirilen 5651 sayılı kanunu destekleyen haberler yapan ve erişim engeli getirilen siteler arasında yer alan Yeni Şafak ise, söz konusu yasağı "İsterseniz gazeteyi kapatalım" başlığıyla haberleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde T24'ün yayımladığı, Paris saldırısından sonra çıkan Charlie Hebdo dergisinin ilk sayısının Türkçe dijital metninin de bulunduğu 49 internet sitesinin bazı içeriklerine, sitelere bildirim dahi yapmadan erişim engeli getirilmişti.

Yeni Şafak'ta yer alan haberin tamamı şöyle:

Şikayetçi casusluktan tutuklu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da yer aldığı 3 bin 64 kişiyi Selam-Tevhit Örgütü’ne dahil ederek yıllarca dinleyen örgütün üyelerinden eski Emniyet Amiri Kürşat Durmuş, 22 Temmuz 2014’te yapılan operasyonla, diğerleri gibi gözaltına alındı ve tutuklandı. Hapishaneden Savcı Şenol Yılmaz’a bir dilekçe gönderen Kürşat Durmuş, 8 gazete ve bu gazetelerde çalışan 38 gazetecinin yaptıkları haberler yüzünden Selam-Tevhit örgütü soruşturmasının sekteye uğratıldığını ileri sürerek bunların cezalandırılmasını istedi.

6 ilçenin kolluğuna talimat yazdı

Savcı Yılmaz, Kürşat Durmuş’un dilekçesini ‘ciddi’ buldu ve önce bu gazetelerin faaliyet gösterdiği yerleşim yerlerini tespit ettirdi. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Yeni Şafak, Star, Sabah, Akşam, Türkiye, Takvim, Yeni Akit ve Milat gazetelerinin yer aldığı Bayrampaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Bahçelievler ve Küçükçekmece emniyet müdürlüklerine gönderdiği talimatta, “Şüphelilerin ev ve işyerlerini arayın, gerekirse bilgisayarlarına el koyun” dedi.

Haber büyük yankı buldu

Yeni Şafak, 7 Şubat 2015’te, Savcı Yılmaz’ın ıslak imzalı talimat yazısında yazılanları aynen aktararak, “Binlerce kişiyi dinleyenleri deşifre eden gazeteciler hakkında örgüt soruşturması başlatıldı” şeklinde haber yaptı. Yeni Şafak’ın haberi pek çok gazetenin internet sitesinde ve çok sayıda haber portalında paylaşıldı, televizyonlarda okundu, yazarlar köşelerinde haber üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Arşivleri hedef aldı

“Gazeteleri basın. Gazetecilerin ev ve işyerlerini arayın. Bilgisayarlarına el koyun” talimatı vererek basını susturmaya, gazete ve gazetecilerin görevlerini yapmalarına engel olmaya çalışan Savcı Şenol Yılmaz, bu kez elektronik gazeteciliğin olmazsa olmazı olan haber arşivini hedef aldı: Skandal talimatının yer aldığı haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti.

‘Gazeteciler değil, savcı ‘mağdur’

Yılmaz, 16 Şubat 2015’te, kendi çalıştığı Bakırköy Adliyesi’ndeki 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, “Haberler gerçeğe aykırıdır. Dolayısıyla kişilik haklarım ihlâl edildi. Zarar görmekteyim. Bu haberlere erişimi engelleyin” dedi. 1. Sulh Ceza Hakimi Latif Kadir Kaya aynı tarihte, 16 Şubat 2015’te verdiği kararda ev ve işyerlerinin aranması, bilgisayarlarına el konulması tehdidiyle karşılaşan gazetecileri değil de, bu talimatı veren savcıyı ‘mağdur’ ilan etti.

Hakim resmi belgeyi yok saydı

Gazetecilikte ‘görünür gekçeklik’ bile hukuka uygunluk nedeni iken, savcının ıslak imzalı talimat yazısının ‘somut gerçekliğin’ belgesi olduğunu dikkate almayan Hakim Kaya, 28 haber portalı ve 31 linki listeleyerek şu hükmü verdi: “Linklerdeki yazıda, haber verme hürriyetinin ve eleştiri hakkı sınırlarının aşıldığı sonucuna varılarak erişimin engellenmesine karar verilmiştir.”

Kararın Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ulaşmasının ardından 28 haber portalı ve 31 linke erişim engellendi. Yeni Şafak, Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin ülkenin fotoğrafını gelecek kuşaklara aktaran elektronik arşiv sisteminin aşınmasına neden olacak kararının kaldırılması için yasal haklarını kullanacak.

İmzasının bulunduğu belgeye ‘yalan’ dedi

Savcı Şenol Yılmaz, imzasının bulunduğu bu belgeye dayandırılan habere ‘yalan’ dedi. Hakim Latif Kadir Kaya da belgeyi değil, Yılmaz’ın beyanını esas alarak haberlere erişim yasağı getirdi.

Hakim Kaya’ya soruyoruz

1. ‘Haber verme hürriyetinin sınırları aşıldı’ hükmünü neye göre verdiniz? Haberin dayanağı bir söylenti, iddia, hatta bir kaynağın açıklaması veya görüşü bile değil. Doğrudan ıslak imzalı bir belge. Kaldı ki, gazeteci, ‘görünür gerçekliğe’ uygunsa söylenti, duyum ve iddiaları da haberleştirebilir. Bu, Anayasa’nın güvencesi altındadır; Yargıtay Genel Kurulu’nun onlarca içtihadı ile de istikrar kazanmıştır.

2. Dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde bir savcının, gazeteleri ve gazetecileri hedef göstererek, “Arayın! Bilgisayarlarına el koyun” şeklinde talimat yazması düşünülebilir mi? Yazdığı varsayıldığında bu talimatın kendisi hiçbir yoruma ihtiyaç göstermeksizin yüksek dereceli haber değil midir?

3. “Eleştiri sınırları aşıldı” diyorsunuz. “Gazetecilerin ev ve işyerlerini arayın” talimatının verildiği bilgisini içeren bir haberde ayrıca eleştiriye ihtiyaç var mıdır? Eleştirilse bile okuyanda, işitende şok etkisi yaratan böyle bir talimatı veren savcıyı eleştirmeye hangi cümleler yeterli olabilir? Yeterli olamayacaksa, sınır nasıl aşılmış olabilir?

4. Adalet dağıtan bir konumdasınız. Türkiye, kritik bir dönemin tarihinin yazılmakta olduğu bir evrede. Gelecek nesillerin bu ülkede böyle günlerin yaşandığını öğrenmesini engelleme kararı verirken, kendinizi hangi objektif kritere bağlı hissettiniz?

Basına bir hatırlatma

Basın özgürlüğü, özellikle de günümüzün vazgeçilmezi haline gelen internet medyasını doğrudan tehdit eden özensiz, dayanaksız, haksız ve keyfi yargı kararlarına karşı yazılı, görsel ve elektronik medyanın yeteri kadar duyarlı olmadığı gözlemlenmekte. Eylem ve kararlarında kendini sorumsuz hisseden, hesap verme gereği duymayan yargı mensuplarına karşı ‘hak arama’ mekanizmasını çalıştırmamanın en büyük haksızlık olduğu kanaatindeyiz. Kendi hakkını aramayan, arayamayan; hedef kitlesince ciddiye alınmaz. Bizden hatırlatması...

HSYK’ya iki soru

1. Gazetecilerin evlerini basma talimatı veren Bakırköy Savcısı Şenol Yılmaz hakkında herhangi bir işlem yaptınız mı?

2. Hiçbir objektif kritere dayanmayan kararıyla, elektronik gazeteciliği işlevsiz hale getirecek bir girişimde bulunan Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimi Latif Kadir Kaya hakkında herhangi bir işlem yapacak mısınız?

İşte erişimi engellenen o siteler

yenisafak.com.tr, sabah.com.tr, ahaber.com.tr, stargazete.com, yeniakit.com.tr, haksozhaber.net, english.yenisafak.com, haber.star.com.tr, haber.sol.org.tr, habervitrini.com, medya.haber3.com, superhaber.tv, pressturk.com, memurlar.net, tr.instela.com, papiroom.com, kontrgerilla.brinkster.net, radyovakit.com, ergenekon.ws, ironihaber.com, facebook.com, omeryurdagul.com, tevhidhaber.com, haberartiturk.com, yeryuzuhaber.com, medyatava.com, bursatv.com, borsamatik.com.tr