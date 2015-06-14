Yeni Şafak'tan Diyanet'e kalkan: Papalar hangi araçlara bindi?

Makam aracının 1 milyon doları bulan fiyatının tartışma yaratması üzerine aracı iade kararı alan ancak Cumhurbaşkanı'nın tepkisiyle karşılaşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hediye uçak tartışmaları sürerken Yeni Şafak gazetesi Görmez'i Papa ile kıyasladı. Sevde Haksal imzasıyla çıkan haberde Papaların kullandığı araçlara "cam fanus" benzetmesi yapıldı. Haberde, 1930 yılına dek halkı selamlarken tahtında taşınan Papa'nın, omuzlardan indirilerek başta Mercedes olmak üzere dünyanın en lüks araçlarına bindirildiği öne sürülüyor.

Range Rover, Ford, Fiat ve Seat gibi markaların araçlarını modifiye ederek özel olarak ürettiği Vatikan'ın “SCV” plakalı makam aracı koleksiyonu “Papamobil”, Papaları adeta 'el üstünde taşıyor'. Ancak Papa olarak seçilmesinden sonra memleketi Buenos Aires'i ziyaret eden Papa Francis, kendisine hediye edilen Papamobil'i reddetmesiyle dikkat çekmişti. Diğer kardinallerle beraber otobüs kullanan Papa, “Papamobil sardalya konservesine benziyor” demişti.

Masraf gittikçe artıyor

Mehmet Ali Ağca'nın 1981 yılında Papa 2. Ioannes Paulus'a yönelik suikast girişimi ise Papamobil'de adeta bir dönüm noktası oldu. Hristiyan inancına göre “Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi” olarak anılan Papa'nın farklı mekanlarda kullanması için bir dizi araba modifiye edildi. Araçların arka tarafında Papa'nın halk tarafından rahatça görünmesini sağlayacak 6 tarafı bomba ve kurşun geçirmez materyallerden üretilmiş bir kabin bulunuyor. Nemi, sıcağı ve güneşi engellemek üzere yapılmış bu araçların fiyatları da modifiye masraflarıyla el yakıyor. Günümüzde Papa'nın makam araçlarından sadece bir tanesinin fiyatı 565 bin dolar (1 milyon 500 bin lira) civarında.

Ev sahibi ülkelere özel araç siparişi

Papa'nın halkı selamlamak ve ulaşım için kullandığı Papamobile belli bir zaman sonra yurt dışı kullanımına açıldı. Yabancı ülkelere giderken makam arabası Papa'yla beraber götürülmüyor. Ziyaret öncesi Papa'nın yardımcıları ev sahibi ülkeye konfor ve güvenlik özelliklerini talep ettikleri bir araç sipariş ediyor. Eğer tahsis edilen araç Katolik Kilisesi'nin Papa için uygun gördüğü katı güvenlik kurallarını karşılamıyorsa bu arabalar tercih edilmiyor. Ancak araç beğenilirse, Papa'nın o ülkeyi her ziyaret edişinde kullanılmak üzere hazır bekletiliyor.



Papa 23. John 1962 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki Loreto Meydanı'nda Mercedes marka aracıyla halka el sallamıştı.

Vatikan galeriye döndü

İlk kez 1930 yılında Papa 7. Pius için 460 Pulman Serisi modifiye edilerek üretimine başlanan Papamobil, zaman içerisinde konfor ve güvenlik önlemleri açısından en üst seviyeye getirilmiş durumda. 7. Pius'un Vatikan'ın bahçesinde test ederek onayladığı araba koleksiyonuna daha sonraları farklı mekan ve şartlarda kullanması için değişik özelliklerdeki yeni araçlar eklendi. Bunların arasında Nurburg 460 Pullman, Mercedes 300D, 600 Pullman Landaulet ve 300 SEL tipi lüks makam araçları dikkat çekiyor.



Daimler CEO'su Dieter Zetsche 2012 yılında Papa 16. Benedict'e yeni aracı Mercedes M Serisini Roma Katolik Kilisesi'nde teslim etmişti.

Arabalar putlaştırıldı

Papamobil koleksiyonundaki arabalara dair ilginçlikler araçların görünümüyle sınırlı kalmıyor. Papa'nın “konforunu ve lüksünü” amaçlayan bu araçlara bazen kutsal bir anlam yüklemekten de geri kalınmıyor. Vatikan, Papa John Paul 2005 yılında öldüğünde, Filipinler'de kullandığı Francisco Motors markalı aracı Filipin Kilisesi'ne bıraktı. O tarihten bu yana bir “hac yeri” olarak kabul edilen araç ziyaretçi akınına uğruyor.



Papa seçilmesinin ardından 2013 yılında memleketi Arjantin'i ziyaret ettiğinde kendisine hediye edilen Papamobil'i

Omuzlardan motorlu taşıta

Pahalı fiyatları ve sıkı güvenlik önlemleriyle dikkat çeken Papamobil'e ilham kaynağı olan şey “sedia gestatoria” adı verilen Papa tahtı. Resmi törenlerde 12 kişi tarafından omuzlarda taşınan Papa, ipekten yapılmış tahtın üzerinde halkı selamlıyordu. Ancak 1930'lardan sonra selamlama adeti, Papamobil'in üretilmesiyle beraber motorlu taşıtların üzerinde yapılmaya başlandı.