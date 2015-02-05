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Yeni Şafak'ta vaat: Paralel örgüt kırmızı çizgisini çiğnemeyen Aydın Doğan'ın her türlü yatırımına destek verilir

Cem Küçük: 'Paralel yapı'ya karşı duran her işadamının önü açılır

05 Şubat 2015 13:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadı tarafından “paralel yapı” olarak adlandırılan cemaatin karşısında yer alacak her işadamının önünün açılacağını söyleyen Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, “Aydın Doğan’dan da Türk devletinin tek isteği vardır. Devlete saldıran paralel örgüte destek mahiyetinde çalışan elemanlarını uyarması ya da uyarı yetmiyorsa gerekeni yapması. Türk devletinin Aydın Doğan’la asla bir sorunu yoktur. Bu kırmız çizgiyi çiğnemeyen Doğan’ın her türlü yatırımına tam destek verilir” dedi.

Cem Küçük’ün yazısında, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın “uyarmasını ya da gereğini yapmasını istediği” isimler arasında, Doğan Medya Grubu çalışanlarından Emin Çapa, Uğur Gürses, Ahmet Hakan yer alıyor. Yazısında CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa’ya hakaret eden Cem Küçük, Uğur Gürses’i “batık Kentbank mücrimi” olarak niteliyor ve Ahmet Hakan’ın “hala akıllanmadığını” ifade ediyor.

Cem Küçük, yazısında Nazlı Ilıcak’tan da “oğlu bile kör paralelci diyor” diye bahsediyor.

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