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Yeni Şafak'ın Chomsky röportajını yapan Burcu Bulut'u işten çıkardığı iddia edildi

Yeni Şafak'ın, 'Chomsky' röportajında eklemeler yapan muhabiri Burcu Bulut'un iş sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

05 Eylül 2013 17:35

Yeni Şafak

Yeni Şafak  olay yaratan Noam Chomsky röportajını gerçekleştiren muhabiri Burcu Bulut ile yollarını ayırdı. Röportaja eklemelerde bulunan Bulut 'milk port' tabirini kullanarak tartışmaların başlamasına da neden olmuştu. Röportajın Yeni Şafak tarafından yayımlanan metninde, Chomsky'nin Türkçe sütliman olan 'sakinlik' tabirinin, İngilizce 'milk port' olarak kullanması şaşkınlık yaratmıştı.

Söyleşiyi yapan muhabir Burcu Bulut, söyleşiye eklemelerde bulunduğunu söyleyerek ve okuyuculardan özür dilemiş ardndan Yeni Şafak gazetesi de bir özür mesajı yayımlamıştı.
 

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