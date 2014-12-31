Yeni Şafak'a göre, Erdoğan'ın öğrencilerine terörist dediği ODTÜ 'yüz akımız'

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 1071 adlı bulvarının açılışına karşı çıktıkları gerekçesiyle öğrencilerine "Bunlar terörist" suçlamalasında bulunduğu (28 Şubat 2014) ODTÜ için "Onlar bizim yüz akımız" ifadesini kullandı

Aralarında ODTÜ'nün de bulunduğu Türkiye’den 10 üniversitenin girdiği dünyanın en iyi üniversitelerini gösteren listeyi haberleştiren Yeni Şafak'ın, haberi "Onlar bizim yüz akımız" başlığıyla duyurması dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın bugünkü nüshasında (31 Aralık 2014) yer alan haber şöyle:

Onlar bizim yüz akımız

Dünyanın en iyi üniversitelerini gösteren 8 ayrı listede Türkiye’den 10 üniversite var. Listelerdeki ilk 500'lere Türkiye’den; İstanbul, Ege, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı ve Gazi üniversiteleri girdi.

İstanbul, Ege, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı ve Gazi üniversiteleri, dünyanın en iyi üniversitelerine ilişkin sıralama sistemlerinde yer aldı. ODTÜ URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, dünya üniversitelerini sıralayan kurumlar ARWU, Leiden, NTU (HEEACT) , SciMago, QS, THE, Webometrics ve URAP’ın 2014 yılındaki “en iyi üniversiteler” listelerine ilişkin rapor hazırladı. Üniversitelerin sıralaması, kaç kez ilk 500’de yer aldığına göre belirlendi. Eşitlik durumunda üniversitelerin URAP dünya sıralamasındaki yerleri kullanıldı.

ODTÜ 6 listeye birden girdi

Buna göre, 155 Türk üniversitesinin en az bir dünya sıralamasında yer aldığı belirlendi. Dünyadaki 8 sıralama sisteminden en az birinde ilk 500’e giren 10 Türk üniversitesi, ODTÜ, İstanbul, Ege, İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Bilkent, Koç, Sabancı ve Gazi oldu. Türkiye’deki 14 üniversite, ise dünya sıralamalarından en az birinde 501-1000 arasına girdi. En az bir sıralamada 1001-1500 arasına giren 29 üniversite bulunuyor. 23 üniversite ise en az bir sıralamada 1501-2000 arasına yer aldı. Toplam 76 üniversite, dünyanın en iyi yüzde 10’luk diliminde yer alma başarısını gösterdi.

'Eskiye göre daha iyiyiz'

ODTÜ URAP Başkanı Prof. Dr. Akbulut, dünya sıralamalarının ilk ortaya çıktığı yıllarda Türk üniversitelerinin, gelişmekte olan diğer ülkelere oranla listelerde oldukça hızlı yükseldiğini ancak son yıllarda yükselme hızında bir yavaşlama görüldüğünü söyledi. Akbulut, Türkiye’deki üniversite sayısı arttıkça dünya sıralamalarında ilk 2000’e giren üniversite oranının da arttığını anlattı.