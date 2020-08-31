Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: “30 Ağustos yasaklandı” diye algı oluşturanlar “30 Ağustos”un kazanımlarını, adeta unutturmaya kalkıyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “30 Ağustos yasaklandı^ diye algı oluşturanlar '30 Ağustos'un kazanımlarını, adeta unutturmaya kalkıyor" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Daha iki gün önce, sanki kendileri Türk basını değil de, Fransız basını imişler gibi, 'Akdeniz’de gerilim artıyor' diye haber yaptılar.. Altına da, Türkiye’yi güçsüz göstermek için, 'Ankara yine ‘Diyalog’ dedi' başlığını attılar.. 'Fransız jetleri göründü' müjdesini(!) verdiler.. 'Trump da devrede' diye algı oluşturdular.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Bir tane olsun, Türkiye’nin haklılığını yüksek sesle dillendiren ifade kullanmadılar.. Bir gün öncesinde ahlaksızca, 'Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a arka çıkan AB, yaptırım işareti verdi' başlığını attılar.. AB bize, yaptırım uygulayacakmış.. Bunun haberini vermek de, Cumhuriyet’e düşmüş.. Hani verirsin de.. 'Tehdit' diyerek verirsin. Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'Şantaj' der, verirsin.. 'Yaptırım' da ne beyler? Ne yaptırımı imiş bu? Onlar üst kurullar, biz emireri miyiz? Ki, bize yaptırım uygulayacaklar?" yorumunu yaptı.

Karahasanoğlu, "Aynı günkü gazetelerinin birinci sayfasındaki, Türkiye’nin itibarını bozma amaçlı, Koronavirüs'ten başlayın, şirketlerin iflasları üzerinden, otel yapımlarında imar kurallarına aykırılık iddialarına kadar birçok konuda Türkiye’de her şeyin kötü olduğu izlenimi verecek haberlere imza atmaları da, nasıl bir '30 Ağustos karşıtı' olduklarını ispatlıyor.. 30 Ağustos’u bayram kabul eden, bu günlerde olsun, kendi vatanını böyle kötüler mi? Söyleyin Kemalistler, Yunan’ı sırtlarken, Türkiye’yi kötülerken, 30 Ağustos’u nasıl kutlayabiliyorsunuz?" ifadesini kullandı.

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